(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 05 NOV - Dopo l'edizione record della stagione estiva, il Festival dei Due Mondi torna in inverno con il nuovo format Racconti, inaugurando un appuntamento tra letteratura, musica e teatro, in programma dal 4 all'8 dicembre.

Sotto la direzione artistica di Daniele Cipriani, per la prima volta il Festival - spiega una sua nota - si apre a una rassegna fuori stagione. Al centro della manifestazione, incontri pomeridiani sulla grande letteratura di ieri e di domani al teatro Caio Melisso Carla Fendi, e spettacoli serali di note e parole al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti. Ed è proprio a Menotti che il progetto si ispira, inserendosi nel solco della sua eredità e del suo approccio pionieristico, capace di fare del dialogo tra scrittori, artisti e intellettuali una cifra identitaria del Festival.

"Ho voluto intitolare questa edizione invernale Racconti - spiega Cipriani - perché mi piace pensare a un Festival capace di parlare a tutti, offrendo a ciascuno la possibilità di avvicinarsi alla letteratura e alle arti con uno sguardo nuovo.

Il programma nasce proprio da questo desiderio: rendere accessibile una conversazione profonda sulla letteratura di ieri e di oggi, sui grandi autori della nostra cultura e sui temi d'attualità, grazie al contributo di scrittori, pensatori e artisti".

Gli incontri letterari sono curati da Angelo Mellone, in collaborazione con Andrea Caterini, Andrea Di Consoli e Perla Tortora.

Tra gli ospiti di questa edizione, Patti Smith, Paolo Crepet, Simone Cristicchi, Rocco Papaleo, Barbara Alberti, Michele Mari, Maria Grazia Calandrone, Paolo Del Debbio, Gianrico Carofiglio.

Ad aprire la rassegna, il 4 dicembre alle 20, un concerto acustico di Patti Smith, Words and Music-Where Francis Walked, tra brani storici, poesie e ricordi e un omaggio a San Francesco nell'ottavo centenario della morte; e a chiuderla, l'8 dicembre, il reading musicale di Simone Cristicchi Noi che fummo con lui-Sulle tracce di Francesco. (ANSA).

