(ANSA) - FIRENZE, 12 NOV - 'Simon Boccanegra', melodramma in un prologo e tre atti di Giuseppe Verdi, andrà in scena al Teatro del Maggio di Firenze in un nuovo allestimento realizzato in coproduzione con il Palau de les Arts Reina Sofía di Valencia, dove sarà ripreso nel febbraio 2027. La prima è in cartellone domenica 15 novembre, poi seguono le tre repliche: il 18, il 22 e il 24 novembre.

Con l'opera verdiana, che manca a Firenze da 24 anni, si avvia quasi a conclusione la stagione lirica 2026 del Maggio fiorentino. Sul podio dell'Orchestra e del Coro del Maggio salirà il maestro James Conlon, al suo quarto titolo operistico verdiano al Maggio. La regia è firmata da Àlex Ollé, al suo debutto al Maggio. La compagnia di canto vede George Petean nella parte del protagonista Simon Boccanegra, Jongmin Park in quello di Jacopo Fiesco, Carolina López Moreno come Amelia Grimaldi (Maria Boccanegra); Luciano Ganci nella parte di Gabriele Adorno e Lodovico Filippo Ravizza come Paolo Albiani.

Parlando dell'opera, Conlon ha sottolineato l'importanza e l'intensità musicale che questo lavoro occupa nell'ambito della produzione verdiana: "Simon Boccanegra è una delle opere più significative e straordinarie di Giuseppe Verdi. Giorgio Strehler lo descrisse come il "dramma politico più complesso" del compositore. Credo che gli studiosi verdiani, i direttori d'orchestra, gli appassionati d'opera e tutti coloro che nutrono una profonda venerazione per Verdi collochino quest'opera in una categoria a sé stante. Il Simon rappresenta infatti - ha concluso - un ulteriore e decisivo passo avanti nel percorso creativo di Verdi: una delle sue opere più intense e sentite per la profondità, la bellezza e l'umanità". (ANSA).

