(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Musica, danza, installazioni multimediali, tableaux vivants, bodypainting e dj-set: si intitola "MANNight, straordinarie aperture. Il futuro incontra il passato" il nuovo ciclo di eventi presentati in anteprima dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli con anticipazioni che hanno incuriosito i molti visitatori. Con cadenza settimanale, dal prossimo 3 settembre al 22 ottobre per otto serate il Mann sarà aperto con orario prolungato fino alle 23.30 con biglietto speciale al costo di 10€ a partire dalle 19,00.

"Il Museo è spazio di sperimentazione: con la rassegna MANNnight vogliamo proporre alla comunità dei nostri visitatori non un semplice viaggio nel tempo, ma un nuovo viaggio interiore alla scoperta di come il Museo sia soprattutto un luogo di arte, oltre che un luogo di storia - spiega il direttore generale del MANN, Francesco Sirano -. L'itinerario che progettiamo è fatto di sorpresa e coinvolgimento: si può assistere alle diverse rappresentazioni ma si è soprattutto invitati a partecipare, seguendo la mappa degli spettacoli e interagendo con gli artisti. Quando questo percorso creativo osmotico si sviluppa nelle sale del nostro splendido Museo, allora la magia che solo ciascun visitatore può creare è assicurata".

Il progetto MANNight, commissionato dal MANN alla Casa del Contemporaneo produzioni teatrali in collaborazione con La Santissima Community Hub, nasce dalla contaminazione di generi artistici, in cui la partecipazione del pubblico è un tassello fondamentale: i visitatori potranno fare, ad esempio, da modelli del bodypainting artistico ispirato alle collezioni museali o essere autori di opere in digitale che trasformeranno le loro emozioni in segni, suoni e disegni. Spazio, ancora, al ballo con le percussioni tribali o alla sorpresa di un quartetto d'archi che mixa armonie classiche con il pop. (ANSA).

