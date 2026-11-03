Cinque artisti internazionali per rileggere le collezioni del Mao - Museo d'Arte Orientale di Torino attraverso i linguaggi dell'arte contemporanea. È partita il 31 ottobre la quarta edizione di Declinazioni Contemporanee, il programma di residenze d'artista e commissioni site-specific che mette in dialogo il patrimonio e gli spazi del museo con nuove prospettive e forme espressive.

Protagonisti sono Gala Porras-Kim, Elif Uras, Dayanita Singh, Sissel Tolaas e Driant Zeneli. Attraverso installazioni, ceramica, fotografia, video e ricerca scientifica e olfattiva, i loro interventi reinterpretano gli oggetti delle collezioni, mettendone in discussione significati e modalità di conservazione ed esposizione.

Il progetto invita a guardare ai reperti non come a testimonianze immobili del passato, ma come a elementi capaci di generare nuove narrazioni e dialogare con le questioni del presente. Palazzo Mazzonis diventa così uno spazio di sperimentazione, nel quale le opere contemporanee si intrecciano con le storie e le culture delle collezioni eurasiatiche. "Con il quarto anno del mio mandato, la trasformazione del Mao è giunta a un punto di non ritorno: da museo archeologico è diventato palestra creativa e luogo dove le collezioni sono soggette a una rinascita di senso. O, come ha ben descritto Gala Porras-Kim in una recente conversazione con me, 'da luogo di conservazione a luogo di vita'", afferma il direttore Davide Quadrio.

Al centro di questa edizione ci sono temi come la conservazione e la trasformazione degli artefatti nel mercato globale dell'arte, la memoria e l'archiviazione, il lavoro museale e le economie della cura. La ricerca degli artisti affronta inoltre il rapporto tra sensi, storia e linguaggio, fino alla dimensione funeraria degli oggetti e al legame tra tempo, vita e desiderio di eternità.

