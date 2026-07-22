(ANSA) - TORINO, 22 LUG - Il Mao Museo d'Arte Orientale di Torino dedica una nuova mostra a uno dei capolavori assoluti dell'arte giapponese dell'Ottocento: "Paesaggi da sogno / Dreamscapes", in programma dal 24 luglio al 29 novembre.

L'esposizione riunisce una selezione di 36 stampe della serie "Le 53 stazioni della Tōkaidō" di Utagawa Hiroshige, di proprietà di UniCredit, e accompagna il visitatore alla scoperta del Giappone dell'epoca Edo attraverso paesaggi, viaggiatori e atmosfere sospese tra realtà e immaginazione.

Curata da Laura Vigo, Claudia Ramasso e realizzata con la collaborazione dei Musei Reali di Torino, la mostra è la seconda tappa di un percorso iniziato al Mao nel 2025 e propone un racconto immersivo della cultura del viaggio tra XVIII e XIX secolo.

Accanto alle stampe di Hiroshige saranno esposti una sella giapponese in legno laccato decorata in oro e l'album fotografico Views of Japan di Felice Beato, provenienti dalle collezioni dei Musei Reali, per testimoniare l'evoluzione dell'immaginario legato agli spostamenti e alla scoperta del Paese.

Realizzata per la prima volta nel 1833 dalla casa editrice Hōeidō, la serie della Tōkaidō ebbe un successo straordinario: oltre 15mila copie vendute e una diffusione popolare che la rese un vero bestseller dell'epoca. Le stampe, acquistabili al prezzo di un pasto semplice, non nacquero come opere museali ma come prodotti editoriali destinati a un vasto pubblico.

Hiroshige trasformò il percorso di 490 chilometri tra Edo e Kyoto in un racconto visivo capace di unire paesaggio, vita quotidiana e suggestioni poetiche, anticipando per certi aspetti un linguaggio narrativo vicino allo storyboard cinematografico.

Contestualmente alla mostra, il museo presenta anche due coppie di paraventi giapponesi recentemente restaurati: una dedicata alle vedute di Kyoto (Rakuchū rakugai zu) e una alle battaglie di Ichinotani e Yashima della Guerra Genpei. Opere che mettono a confronto due mondi: quello dell'élite samurai e quello più popolare e dinamico raccontato dalle stampe di Hiroshige. L'accesso alla mostra è incluso nel biglietto delle collezioni permanenti del Mao. (ANSA).

