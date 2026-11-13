(ANSA) - MILANO, 13 NOV - 'For a Piece of Real Estate', che raffigura un bambino avvolto in un sudario, è la scultura inedita di Jago svelata dalla mostra 'Jago. Corpi esposti', che mette a confronto le sue opere con quelle di Adolfo Wildt, Emilio Vedova, Salvatore Scarpitta e Marinella Pirelli. Promossa con Regione Lombardia e Città di Gallarate, l'esposizione è aperta dal 15 novembre al 4 aprile 2027 al Museo Ma*Ga di Gallarate.

Nella prima sala, 'Excalibur', una mitragliatrice scolpita nel marmo da Jago, pseudonimo di Jacopo Cardillo, introduce il tema della guerra accanto a 'L'urto' di Emilio Vedova e a 'Bush Master n.2' di Salvatore Scarpitta. La seconda sala mette a confronto il 'San Francesco' di Adolfo Wildt e 'Habemus Hominem' dello scultore trentanovenne. Nell'ultima sala, 'For a Piece of Real Estate' si interroga sul valore della vita rispetto al possesso di un territorio. Accanto a quest'opera, la 'Mater Purissima' di Wildt, che richiama il tema della maternità e della protezione.

Il progetto comprende anche 'Acqua', l'installazione di Jago inaugurata ieri al Belvedere di Palazzo Lombardia. Trenta lastre di marmo, accompagnate da un video in stop-motion, riproducono il movimento di un'onda, mostrando un'altra prospettiva sulla trasformazione della materia.

"Con questo progetto - ha affermato l'assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso - Regione Lombardia e Ma*Ga offrono al pubblico due occasioni diverse per conoscere il lavoro di Jago: l'installazione 'Acqua' a Palazzo Lombardia e la mostra 'Corpi esposti' a Gallarate. Sosteniamo questa proposta - ha aggiunto - perché crediamo che un museo debba saper coinvolgere anche chi non lo frequenta abitualmente, offrendo motivi per scoprirlo e tornarci". (ANSA).

