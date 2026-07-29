Dalle fiamme di Troia al lungo ritorno di Ulisse, passando per il giudizio di Paride, il sacrificio di Ifigenia, il ratto di Elena e il destino di Enea: il museo del Prado invita il pubblico a riscoprire i grandi miti dell'antichità attraverso una selezione di dipinti, sculture e disegni delle proprie collezioni. Organizzata in occasione dell'uscita del film 'Odissea' di Christopher Nolan e con la stagione estiva, l'iniziativa propone un percorso che prende spunto dalle vicende narrate da Omero per condurre il visitatore lungo le tappe del mito, dalle cause della guerra di Troia fino al lungo viaggio di ritorno di Ulisse verso Itaca. E mette in dialogo capolavori di artisti come Rubens, Tintoretto, Velazquez, Canova, Tiziano e José de Ribera, evocando episodi che hanno alimentato per secoli l'immaginario occidentale. Tra le opere selezionate figurano alcuni dei nomi più importanti della storia dell'arte europea: Rubens è presente con 'Achille scoperto da Ulisse e Diomede', mentre Tintoretto firma il drammatico 'Ratto di Elena'. Francisco Collantes raffigura la dsitruzione della città di Troia, Pierre Guerin racconta l'incontro tra Enea e Didone, Canova propone la raffinata allegoria di Venere e Marte, mentre Velezquez con 'La fucina di Vulcano' offre una delle più celebri rappresentazioni del rapporto tra uomini e divinità. Altre scene sono segnate dalla tensione e dal castigo, come 'Tizio' di José de Ribera, o 'Sisifo' di Tiziano, punito dagli dei, o anche Saturno che divora il figlio di Rubens. Il percorso comprende inoltre opere di Jean Pillement, José Carlos de Borbon e Leonaert Bramer dedicate ai temi del mare, del naufragio, della punizione divina, del destino e della sopravvivenza. La figura di Ulisse attraversa l'intero itinerario non solo come protagonista dell'Odissea, ma anche come simbolo universale del viaggio, della conoscenza e della capacità di affrontare l'incertezza. Accanto a lui compaiono personaggi fondamentali della tradizione classica, come Polifemo, Circe, Ecuba ed Enea, in un racconto che intreccia eroismo, desiderio, perdita e rinascita. Ad accompagnare la visita è anche un progetto audiovisivo realizzato in collaborazione con la cantautrice spagnola La Bien Querida. Sulle note di 'Dinamita', il video mette in relazione dipinti, sculture e disegni della pinacoteca madrilena con un linguaggio musicale contemporaneo, creando un dialogo tra immagini e suoni che richiama i temi dell'epopea omerica: la libertà, la trasformazione, la forza delle scelte e la ricerca della propria identità. Con questa iniziativa il museo del Prado conferma la volontà di valorizzare le proprie collezioni attraverso nuove modalità di narrazione, proponendo una lettura che avvicina il patrimonio artistico ai linguaggi del presente. L'obiettivo è mostrare come le storie nate dall'antica Grecia continuino a parlare al pubblico di oggi e come i grandi maestri della pittura e della scultura abbiano contribuito. nel corso dei secoli, a costruire una memoria visiva dei miti destinata a rimanere viva bel oltre il tempo della loro origine.