Un ottobre ricco di appuntamenti per famiglie alla Pinacoteca Agnelli, con un calendario pensato per avvicinare bambine e bambini all'arte attraverso esplorazioni, letture, giochi e attività laboratoriali. La domenica mattina, alle 11, tornano le Piccole domeniche, dedicate ai bambini da 0 a 3 anni. Il programma propone esperienze multisensoriali tra le opere della Pista 500 e gli spazi del museo.

L'11 ottobre sarà protagonista la natura con Di foglia in foglia, il 18 ottobre cieli e paesaggi con Lingotto e nuvole e il 25 ottobre gli animali con Sulle tracce di. Nel pomeriggio, alle 16, spazio invece ai Family Afternoons, rivolti alla fascia 4-11 anni. Si parte il 4 ottobre con Velocemente immobile, un percorso dedicato al tema della velocità tra arte contemporanea e Futurismo. L'11 ottobre Mettiamoci comodi esplorerà gli interni dipinti da Henri Matisse, mentre il 18 ottobre Di luogo in luogo accompagnerà le famiglie attraverso le città rappresentate da Canaletto e Bellotto. Chiude il mese, il 25 ottobre, All'opera, un percorso sulla Pista 500 alla scoperta di forme, materiali e linguaggi dell'arte contemporanea. Novità della stagione sono gli appuntamenti "Con i nonni al museo", pensati per nonne e nonni con nipoti dai 4 anni in su. Sabato 10 ottobre, alle 10.30, Un panorama tira l'altro proporrà una riflessione sui diversi modi di rappresentare città e paesaggi.

Sabato 24 ottobre, sempre alle 10.30, Intorno alla tela porterà invece alla scoperta della Collezione Permanente e dell'Alabardiere in un paesaggio di Giambattista Tiepolo.

Per tutto il mese sono inoltre disponibili gratuitamente la Family Guide per la visita della Pista 500 e le Didascalie Sonore, dedicate alla Collezione Permanente e alla Pista 500.