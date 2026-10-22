(ANSA) - MILANO, 22 OTT - A quasi cinquant'anni dalla prima rappresentazione di un'opera di Pina Bausch alla Scala, debutta il 7 novembre Le Sacre du printemps, balletto in cui per la prima volta il corpo di ballo del Piermarini si confronta con un'opera della celebre coreografa. Ad accompagnare il debutto, una mostra fotografica allestita nel ridotto dei palchi con 18 pannelli che coprono i primi 20 anni di vita della produzione, dal 1975 al 1995.

"È la prima volta che siamo invitati a creare una mostra intorno a una produzione e per noi è un momento speciale - ha detto Salomon Bausch, fondatore e membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Pina Bausch - per cui abbiamo messo a disposizioni delle foto inedite dal nostro archivio".

La mostra sarà aperta dal 22 ottobre al 22 novembre, mentre il balletto andrà in scena dal 7 al 21 novembre in un dittico dedicato a Stravinskij, accanto al ritorno di Apollo di George Balanchine. (ANSA).

