(ANSA) - BOLOGNA, 05 NOV - 'Ancora una volta, una volta ancora' è il tema della mostra personale di Alberto Gianfreda, a cura di Ilaria Bignotti e Francesca Guerisoli, progettata per lo Spazio Arte di Cubo, archivio e museo d'Impresa del Gruppo Unipol a Bologna, che la ospita dal 6 novembre al 15 maggio.

L'esposizione riunisce tre gruppi scultorei dell'artista - uno site-specific, due appartenenti a lavori recenti - che accompagnano il visitatore attraverso un paesaggio, prima orizzontale e poi verticale, di frammenti bianchi. Nel suo lavoro Gianfreda recupera oggetti in ceramica di uso domestico e quotidiano - piatti, tazze, vasi - per frantumarli e ricomporne i frammenti su maglie metalliche mobili, dando vita a strutture aperte a sempre nuove possibili riconfigurazioni. Una volta frammentati e ricomposti, gli oggetti perdono la loro integrità originaria: i singoli frammenti ne conservano una traccia ma acquistano significato solo in relazione con gli altri. Così la frattura diviene l'origine di nuove forme e nuove possibilità di esistenza.

In questo processo il pubblico, invitato dall'artista ad interagire con la scultura e a muoverne i frammenti modificandone la forma, non completa l'opera, ma il suo significato. Di conseguenza la scultura non è mai definitiva, ma diviene uno spazio di incontro la cui configurazione sarà l'esito, continuamente rinegoziabile, della relazione tra materia, scultura, spazio e pubblico. Il percorso si estende oltre la dimensione fisica per includere una componente sonora e video: alla possibilità di ascoltare il rumore prodotto dal movimento di tre vasi, protagonisti di un video pubblicato dall'artista su Instagram, si aggiungono i commenti delle persone che scorrono sul videowall all'ingresso. Al centro del progetto espositivo e della ricerca dell'artista è un'indagine sul rapporto tra fragilità e resistenza, tra esperienza individuale e dimensione collettiva e tra identità, relazione e cambiamento. (ANSA).

