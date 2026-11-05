(ANSA) - NAPOLI, 05 NOV - Intesa Sanpaolo apre al pubblico dal 6 novembre al 7 marzo alle Gallerie d'Italia di Napoli la mostra 'Angelica e Élisabeth. L'età delle donne pittrici', dedicata ad Angelica Kauffmann e Élisabeth Louise Vigée Le Brun, due tra le più importanti esponenti della storia dell'arte, protagoniste di una straordinaria affermazione professionale e sociale tra la fine dell'Antico Regime e la nascita dell'Europa moderna.

Realizzata con il patrocinio del Comune di Napoli e in collaborazione con l'Accademia Nazionale di San Luca ETS, la mostra è curata da Francesco Leone, Fernando Mazzocca ed Elisabetta Rasy.

Colte, indipendenti e cosmopolite, Kauffmann e Vigée Le Brun seppero conquistare una clientela internazionale e il favore delle corti europee, affermandosi in un mondo dell'arte ancora dominato dagli uomini. La mostra mette per la prima volta a confronto le loro vite e le loro opere, seguendo due percorsi artistici accomunati da una naturale genialità, dalla professionalità e dalla volontà di emancipazione, ma profondamente diversi per formazione, sensibilità e scelte artistiche.

Con 73 opere tra dipinti, disegni, incisioni e sculture, provenienti da importanti collezioni pubbliche e private italiane e internazionali - tra cui Gallerie degli Uffizi, Musée du Louvre, Musei Capitolini, National Portrait Gallery di Londra, Accademia Nazionale di San Luca Ets, Liechtenstein - The Princely Collections, Museo e Real Bosco di Capodimonte, National Museum of Women in the Arts di Washington, Musée des Beaux-Arts di Rouen e Galleria Nazionale della Pilotta di Parma - l'esposizione ricostruisce le sorprendenti analogie e le profonde differenze dei percorsi delle due artiste.

Tra le opere più significative spiccano i due autoritratti delle protagoniste provenienti dalle Gallerie degli Uffizi: quello di Élisabeth Louise Vigée Le Brun, realizzato nel 1789 e donato dalla stessa artista, e quello di Angelica Kauffmann, del 1787. Attraverso questi dipinti la mostra introduce uno dei temi centrali del progetto: la consapevolezza con cui entrambe le artiste seppero costruire e governare la propria immagine pubblica.

Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici di Intesa Sanpaolo, afferma: "Le Gallerie d'Italia proseguono il percorso di valorizzazione delle grandi protagoniste della storia dell'arte portando, per la prima volta a Napoli, un progetto dedicato ad Angelica Kauffmann ed Élisabeth Vigée Le Brun, due artiste straordinarie che seppero affermarsi sulla scena europea del loro tempo. Grazie al contributo di importanti studiosi e alla collaborazione con istituzioni prestigiose, come l'Accademia Nazionale di San Luca, realizziamo una mostra di grande valore scientifico, arricchita da prestiti eccezionali. Si conferma così il ruolo delle Gallerie d'Italia nel dialogo tra realtà internazionali, contribuendo alla vitalità culturale di Napoli". (ANSA).

