(ANSA) - AREZZO, 14 OTT - Circa 30 opere per raccontare l'evoluzione della pittura italiana dal primo Novecento al secondo Dopoguerra. Apre oggi alla Casa Museo dell'Antiquariato Ivan Bruschi di Arezzo la mostra 'Figure del '900. Da Balla a Severini, de Chirico e Oppi', con dipinti provenienti dalle collezioni delle Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo.

Ideata da Carlo Sisi e curata da Paolo Bolpagni, l'esposizione propone un percorso tra artisti come Boccioni, Balla, Severini, de Chirico, Oppi e Sironi, approfondendo anche il ritorno alla figurazione dopo la Prima guerra mondiale. In mostra ritratti, paesaggi, nature morte e vedute urbane, con opere di autori noti e meno conosciuti.

"Consolidare la Casa Museo Ivan Bruschi come centro di promozione culturale della Toscana è un obiettivo importante, soprattutto nell'anno del trentesimo anniversario della Fondazione", sottolinea il presidente Luca Benvenuti, che ringrazia Intesa Sanpaolo per il sostegno e valorizza la collaborazione tra istituzioni culturali.

Per Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici di Intesa Sanpaolo, la mostra "nasce dall'impegno a condividere le collezioni e renderle accessibili a un pubblico sempre più ampio. Il progetto conferma inoltre, evidenzia, l'attenzione del gruppo verso la Toscana e il valore della collaborazione con le fondazioni culturali".

All'inaugurazione era presente anche Tito Nocentini direttore generale Intesa San Paolo Toscana e Umbria. La mostra, promossa da Intesa Sanpaolo, Fondazione Ivan Bruschi e Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, con la collaborazione di Fondazione Cr Firenze, resterà aperta fino al 31 maggio 2027. Il progetto proseguirà a Jesi, a Palazzo Bisaccioni, dal 3 dicembre 2027 al 18 aprile 2028. (ANSA).

