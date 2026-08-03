(ANSA) - RIMINI, 03 AGO - Nella cornice felliniana del Grand Hotel di Rimini, apre la mostra 'Dante Ferretti. E la nave va' dedicata all'opera dello scenografo tre volte premio Oscar.

Allestito nella Sala Tonino Guerra del celebre resort, riproposto anche dal film 'Amarcord' di Fellini, il percorso espositivo è composto da disegni preparatori, dipinti e bozzetti originali di scena firmati dallo scenografo premiato dall'Academy per 'The aviator' (2005), 'Sweeney Todd - Il diabolico barbiere di Fleet Street' (2008) e 'Hugo Cabret'(2012).

Amico e collaboratore di Federico Fellini, Ferretti porta in città i lavori che raccontano il proprio sodalizio col cineasta riminese durato cinque anni. Insieme hanno collaborato ai film 'E la nave va' (1983), 'Prova d'orchestra' e 'La Città delle Donne' (1979), 'Ginger e Fred' (1986) e 'La voce della Luna' (1990).

La mostra resta aperta fino al 3 settembre. Dopo l'inaugurazione, alle 18.30 Ferretti parteciperà al salotto 'La terrazza della dolce vita', nel giardino dell'hotel, curato da Simona Ventura e Giovanni Terzi. (ANSA).

