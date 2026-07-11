(ANSA) - BOLOGNA, 11 LUG - Nuova seggiovia sul Corno alle Scale, montagna dell'Appennino bolognese al confine con la Toscana: inaugurato oggi, l'impianto di risalita 'Cavone-Rocce' sostituisce quello del 1983. Realizzata dalla Corno alle Scale Srl con oltre 5 milioni (compreso l'impianto di innevamento) di risorse nazionali, d'inverno servirà le piste da sci, d'estate permetterà di raggiungere più facilmente sentieri, rifugi e itinerari dedicati all'escursionismo e al cicloturismo.

A tagliare il nastro del nuovo impianto, l'assessora regionale al Turismo, Commercio e Sport, Roberta Frisoni, il vicesindaco di Lizzano in Belvedere, Paolo Piacenti, e i rappresentanti della Corno alle Scale Srl. "La Regione Emilia-Romagna, insieme allo Stato, ha infatti attivato oltre 9,4 milioni di euro di investimenti, tra opere già concluse e cantieri in corso, per rendere questa destinazione sempre più moderna, sicura, accessibile e competitiva", ha detto Frisoni.

L'impianto, che collega quota 1.440 a 1.731 metri, sarà in funzione durante il mese di luglio il sabato e la domenica e dall'1 al 30 agosto tutti i giorni dalle 9 alle 17. Seguirà poi la programmazione di settembre, anche secondo le condizioni climatiche, oltre a quella della stagione invernale. (ANSA).

