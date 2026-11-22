(ANSA) - FIUMICINO, 22 NOV - Per la prima volta, con l'iniziativa "Muri per tutti a Portus", è stato aperto al pubblico e svelato il "Palazzo Imperiale", nell'Area archeologica dei porti di Claudio e di Traiano, a Fiumicino.

Dopo un lungo intervento di restauro strutturale e conservativo e la realizzazione di percorsi di accessibilità, avviati nel 2019, il Palazzo Imperiale di Portus è finalmente fruibile: era un complesso del grande porto di Roma imperiale con edifici di rappresentanza, residenziali, ma anche funzionali. Vero cuore amministrativo di Portus, il complesso si articola in una serie di edifici posti strategicamente a controllo dei due bacini, quelli di Claudio e di Traiano, ed è parte integrante del progetto di costruzione del porto esagonale voluto da Traiano all'inizio del II secolo d.C.; una lunga e scenografica terrazza colonnata frontemare con orientamento nord-sud costituiva la facciata marittima del complesso del Palazzo Imperiale.

Non è nota ad oggi l'intera planimetria del complesso, né è stata mappata tutta la rete degli ambienti sotterranei.

Conosciuto fin dal XVI secolo, quando cominciarono ad essere portati in luce materiali architettonici, colonne, sculture, iscrizioni tali da fagli meritare il nome di "Palazzo Imperiale", fu oggetto, a partire dagli anni 1864-67, di scavi archeologici condotti dal principe Alessandro Torlonia, proprietario della Tenuta di Porto all'interno della quale i resti archeologici ricadevano, documentati da Rodolfo Lanciani; una nuova planimetria dell'area fu redatta da Italo Gismondi nel 1935, ma di fatto nuove indagini archeologiche furono condotte solo dalla fine degli anni '90 - inizio anni Duemila dall'Università di Southampton - British School of Rome sotto la direzione del compianto prof. Simon Keay.

Con gli scavi recenti sono stati portati in luce i resti di un edificio sontuoso con funzioni residenziali, le fondazioni di un piccolo anfiteatro, di cui fino ad allora non si era avuta conoscenza, ed un edificio modulare interpretato come navalia, cioè hangar per la riparazione probabilmente delle navi da guerra, un complesso lungo 240 metri.

Nel percorso, spicca il basamento che un tempo sosteneva il lungo colonnato della facciata del Palazzo Imperiale, chiamata "Terrazza di Traiano". Nei prossimi mesi il Palazzo Imperiale sarà visitabile con visite guidate con info e prenotazioni a pa-oant.portus@cultura.gov.it. (ANSA).

