(di Agnese Ferrara) (ANSA) - ROMA, 05 LUG - È allestita alle Scuderie Aldobrandini del Museo Tuscolano di Frascati 'Shaman - Animali Mitologici. Seconda edizione', una mostra che resterà aperta fino al 30 agosto e che mette coraggiosamente in dialogo la collezione archeologica custodita nelle sale del museo con l'arte contemporanea e la street art. Trentuno artisti della scena urban espongono le loro opere attorno al tema degli animali mitologici e dello sciamanesimo antico: creature simboliche, ibride e ancestrali — sfingi, chimere, serpenti sacri, lupi e figure totemiche — che attraversano da secoli l'immaginario umano e che oggi vengono reinterpretate attraverso il linguaggio visivo della street art. Tra questi anche il celebre artista Lucamaleonte, pseudonimo di Luca Vollono, unico artista italiano, insieme a Sten Lex e Orticanoodles, a partecipare al Cans Festival di Londra, organizzato da Banksy.

Le sue opere, spesso di grandi dimensioni, combinano elementi della natura, simbolismo e riferimenti storici, dando vita a un linguaggio artistico fortemente riconoscibile. Per 'Shaman' Lucamaleonte ha realizzato un'opera, concepita come simbolo materiale dell'incontro tra archeologia e arte urbana, che ricopre le pareti di uno degli ingressi del museo e che è stata inaugurata il 4 luglio in occasione del vernissage per-serale della mostra.

"La mostra nasce con l'obiettivo di creare una connessione viva tra il patrimonio archeologico custodito dal museo e le pratiche artistiche attuali, trasformando gli spazi museali in un luogo dinamico di contaminazione culturale, dove antico e moderno, rito e contemporaneità, memoria e visione si incontrano, - spiega all'ANSA Alfredo Moraci, direttore del museo alle Scuderie Aldobrandini di Frascati -. Il tema dello sciamanesimo viene interpretato come possibilità di mettere in relazione dimensioni apparentemente opposte: individuo e collettività, realtà e visione, materia e simbolo, passato e presente. L'artista, come lo sciamano, agisce ai margini, sfida le convenzioni, apre varchi nel reale. Entrambi diventano strumenti di trasformazione e in questo incontro tra archeologia e street art, gli animali mitologici si fanno archetipi vivi e casse di risonanza per nuove visioni".

Gli artisti del panorama della street art inclusi nella mostra sono: Alessandra Carloni, Alice Pasquini, Arash, Bankeri, Céz Art, DesX, Emans91, Énora, Federico Russo, Gofy, Joram Roukes, Kat & Action, Lucamaleonte, Luogo Comune, Malakkai, Marco Rèa, Merioone, Monkey Bird Crew, Nic Alessandrini, Omino71, Oniro, Pasa, Patta, Pixa, Rame13, Stella Tasca, Stoker, Veks Van Hillik, Vera Bugatti, Vërnis, Warios. Info su www.mu-sa.it (ANSA).

