(ANSA) - TORINO, 04 AGO - Quattro pomeriggi di musica nei luoghi simbolo del patrimonio sabaudo piemontese: nasce Armonie Reali, la rassegna concertistica ideata dall'Associazione Sandro Fuga e realizzata in collaborazione con il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude. Gli appuntamenti si terranno alla Reggia di Venaria (6 agosto), alla Palazzina di Caccia di Stupinigi (13 agosto), al Castello del Valentino (20 agosto) e al Castello Ducale di Agliè (27 agosto).

La rassegna, realizzata con la direzione artistica di Carlotta Fuga, propone un percorso musicale che unisce la bellezza delle composizioni alla suggestione degli spazi storici delle Residenze, valorizzandone architettura e memoria.

L'apertura è affidata al Duo Fuga, formato da Carlotta e Giacomo Fuga, che il 6 agosto alla Reggia di Venaria eseguiranno musiche di Dvořák, Brahms e Schubert. Il programma proseguirà a Stupinigi con il liutista Massimo Marchese e il soprano Elena Bertuzzi, al Castello del Valentino con la violoncellista Arianna Di Martino e il pianista Giacomo Fuga, e si concluderà ad Agliè con il mezzosoprano Elisa Barbero, il baritono Kim Johan e il pianista Francesco De Giorgi.

La rassegna è realizzata dall'Associazione Sandro Fuga in collaborazione con il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude e con il contributo di Fondazione Crt, Firgat e Unico, offrendo al pubblico un'esperienza che intreccia musica, storia e architettura. (ANSA).

