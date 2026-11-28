(ANSA) - NAPOLI, 28 NOV - "Ottantanove appuntamenti, tra mostre ed eventi culturali, e una rete di sedici istituzioni che unisce musei statali, spazi indipendenti e gallerie private: questi i numeri di una manifestazione che punta a disegnare una geografia diffusa dell'arte contemporanea, coinvolgendo artisti, studiosi e galleristi in un progetto che attiva l'intero territorio, da Napoli alle province della regione". Così Letizia Mari di Attiva Cultural Projects presenta la sesta edizione di Art Days - Napoli Campania, in programma dal 2 al 9 dicembre con il titolo Ombre azzurre, altissime, ispirato all'immaginario di Anna Maria Ortese.

Il programma è scandito da tre progetti speciali: l'intervento site-specific della peruviana Andrea Ferrero, nato da una residenza di quindici giorni nella storica cioccolateria artigianale Gay-Odin per trasformare il cioccolato in maschere e creature scultoree; l'installazione della dj e artista sonora berlinese Nunguja Kisalya, che nella Chiesa di Santa Caterina da Siena mette in dialogo a distanza un organo londinese in loop con lo strumento seicentesco della chiesa; l'opera video 'Dear and Dearest, Chapter II' della coreana Jieun Lim presso La Santissima - Community Hub, sede anche di Extra Art Days (domenica 6 dicembre) con le selezioni in vinile del collettivo Soul Express.

Realizzata con il sostegno della Regione Campania, il Matronato del Museo Madre e i patrocini di Comune e Camera di Commercio di Napoli, la rassegna si completa con gli incontri del Public Program su patrimonio, benessere e politiche culturali, e con il Premio Generazione con l'Accademia di Belle Arti di Napoli. Il cuore espositivo è affidato all'Agenda dell'Arte, che riunisce cinquanta mostre tra realtà indipendenti e grandi istituzioni come Capodimonte, Gallerie d'Italia, Fondazione Morra e Fondazione Morra Greco, che culmina sabato 5 dicembre con l'apertura coordinata delle principali gallerie cittadine in collaborazione con l'Associazione Napoli Gallery Weekend.

Completano il programma trenta iniziative tra visite guidate, performance, laboratori e aperture straordinarie che toccano realtà come il progetto Monte Male a Sant'Arcangelo Trimonte, il Museo Irpino di Avellino, il Mac di Carife, il Museo Archeologico Gigante di Buccino e la Villa Augustea a Somma Vesuviana. (ANSA).

