(ANSA) - ROMA, 01 OTT - Dalla prima Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea alla Biennale di Venezia, da Artissima al convegno sulla rigenerazione urbana, dalla fotografia alla moda e al design, fino alla cooperazione internazionale: da ottobre a dicembre, la Direzione Generale Creatività Contemporanea del ministero della Cultura presenta un programma di iniziative che attraversano discipline, territori e generazioni e mettono in relazione produzione artistica, ricerca, patrimonio, formazione e trasformazione urbana. È un calendario di iniziative che attraversa l'Italia e mette in campo strumenti e modalità d'intervento differenti.

"Vogliamo costruire connessioni e mettere in circolo esperienze e competenze. I numerosi appuntamenti dei prossimi mesi sono parti diverse di un unico impegno: dare spazio alla creatività italiana e agli strumenti attraverso i quali può contribuire a interpretare e trasformare il nostro tempo" spiega Costantino D'Orazio, Direttore Generale Creatività Contemporanea del ministero della Cultura. L'obiettivo è superare la dimensione del singolo progetto per costruire connessioni: tra centro e territori, tra istituzioni e comunità, tra patrimonio e nuove produzioni, tra cultura italiana e reti internazionali.

Il programma parte il 10 ottobre con la 22/a Giornata del Contemporaneo, l'appuntamento annuale promosso dall'Associazione dei Musei d'Arte Contemporanea Italiani, manifestazione che racconta la vitalità dell'arte contemporanea italiana attraverso un programma diffuso sul territorio nazionale ed anche oltre i confini nazionali grazie alla collaborazione con la rete diplomatico-consolare della Farnesina.

Dal 29 al 31 ottobre 2026 si svolge Pratiche vocali e narrazioni collettive, terzo e ultimo appuntamento del Public Program del Padiglione Italia alla Biennale Arte 2026.

Artissima. Dal 30 ottobre al 1° la Dgcc partecipa alla 33/a edizione della Fiera internazionale d'arte contemporanea di Torino, con due spazi. Il primo sarà dedicato alle attività di promozione internazionale dell'arte italiana, il secondo sarà dedicato all'Istituto Mediterraneo per la Ricerca e le Arti, presentato ad Artissima attraverso un'installazione del collettivo Polisonum che anticipa la prossima programmazione artistica, collegando così la presenza torinese alle future attività del nuovo polo culturale di Messina.

Lezioni di Creatività Contemporanea. Il 30 ottobre, 14 e 20 novembre. Prosegue la terza edizione del ciclo di incontri promosso con Fondazione Musica per Roma, con tre appuntamenti autunnali, dedicati ai processi creativi della moda e del design.

Fotografia. Il 10 novembre 2026, presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, si terranno la giornata di studio e la presentazione del volume Verso le linee guida per la conservazione della fotografia, nell'ambito del progetto Linee guida per il restauro della fotografia. Strumenti di dialogo per la conservazione, promosso con la Fondazione Centro per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali La Venaria Reale per il biennio 2025-2026.

Ri-generare con creatività. Dal 23 al 27 novembre 2026, presso l'ex Mattatoio di Roma, sede del Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi Roma Tre, 5 giornate di lavoro sulla rigenerazione urbana.

Europa Creativa a Più Libri più Liberi Dal 4 all'8 dicembre 2026, il Desk Italia Europa Creativa, programma della Commissione Europea dedicato a sostenere i settori culturali e creativi, sarà presente a PLPL con uno stand.

Nino Migliori a Palazzo Altemps. Una mostra fotografica dedicata e realizzata in collaborazione con il Museo Nazionale di Fotografia e con il Museo Nazionale Romano, insieme all'Archivio Nino Migliori.

Gibellina. Dal 3 ottobre - 20 dicembre per il capitolo conclusivo di Gibellina 2026, prima Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea. Gibellina ospiterà progetti di Igor Grubić, Liu Bolin, Giorgio Barberio Corsetti, Lucia Veronesi, Stalker e Hermann Nitsch, insieme alle mostre Terra Matta e all'omaggio a Peppe Morra, per concludere con una nuova edizione di Bam - Biennale Arcipelago Mediterraneo. (ANSA).

