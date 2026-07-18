(ANSA) - PESCASSEROLI, 18 LUG - Il sentiero sale tra le faggete e le opere compaiono poco alla volta, tra una curva e una radura. È lungo questo percorso, costruito dal 2018 nel Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (Pnalm), che Arteparco ha inaugurato oggi la nona edizione, segnando il passaggio da progetto di arte contemporanea a festival aperto anche a musica, teatro e letteratura. Alla presentazione hanno partecipato l'ideatore Paride Vitale, l'artista Hilario Isola, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il presidente del Pnalm, Giovanni Cannata, e il sindaco di Pescasseroli, Giuseppe Sipari.

Al centro della giornata "Santa Rosalia", la nuova installazione site-specific che porta a nove le opere disseminate lungo il sentiero.

La scultura, alta circa tre metri, rende omaggio alla Rosalia alpina, raro coleottero che vive nelle faggete vetuste del Parco. È stata realizzata interamente a mano in rame piegato, saldato e bulinato. Con il passare del tempo, l'esposizione agli agenti atmosferici produrrà ossidazioni verdi e nere, trasformando l'opera insieme al paesaggio.

"Ho voluto spostare lo sguardo su un insetto spesso invisibile, ma vitale, rendendo l'elemento naturale il vero protagonista", ha spiegato Isola.

La giornata si concluderà ai Colli Bassi con il live acustico dei Santi Francesi.

Dal 29 luglio il programma proseguirà a Prato della Corte con incontri e spettacoli gratuiti. Tra gli ospiti Paolo Kessisoglu, Ivan Cotroneo, Alcide Pierantozzi, Pappi Corsicato, Giovanni Caccamo e Iaia Forte. In calendario anche il concerto dei Solisti Aquilani con 'Le Quattro Stagioni' di Vivaldi.

"Arteparco è nato come un progetto del cuore e oggi diventa un festival senza perdere la sua anima", ha detto Vitale. (ANSA).

