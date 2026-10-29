(ANSA) - TORINO, 29 OTT - Artissima, la fiera dell'arte contemporanea che torna a Torino dal 30 ottobre al 1 novembre, riunisce 183 gallerie provenienti da 35 Paesi e quattro continenti, con una proposta che valorizza la pluralità dei linguaggi artistici, le nuove generazioni e l'apertura internazionale. La manifestazione offre uno spazio di confronto in cui l'arte racconta le trasformazioni della società e dà voce alle inquietudini del presente.

"La qualità non si misura soltanto attraverso i numeri, ma nella capacità di offrire una fotografia coerente, aggiornata e credibile della produzione artistica contemporanea" spiega il direttore Luigi Fassi. La fiera accoglie diverse forme espressive, dalla pittura alla scultura, fino alle installazioni, ai video e alle performance.

La Fiera dà spazio alla controcultura e gli artisti che non fanno ancora parte del mondo mainstream. "Abbiamo bisogno di capire che la controcultura ha valore. La fiera non deve limitarsi a confermare ciò che è già riconosciuto, ma creare occasioni di visibilità per chi ha qualcosa da dire e cerca uno spazio in cui essere ascoltato" afferma Fassi.

Le sezioni Present Future e New Entries, dedicate rispettivamente agli artisti emergenti e alle gallerie più giovani, offrono spazio a nuove ricerche e prospettive. Tra gli artisti presentati c'è il portoghese Fabio Colasso, che realizza un'installazione con neon contenenti frasi politiche e frecce inserite in blocchi di granito. L'opera rappresenta la violenza del potere e il disagio delle nuove generazioni, che cercano di prendere posizione di fronte ai problemi della società.

Artissima affronta anche temi legati ai conflitti e alla memoria storica. Nella sezione Disegni, un artista giapponese riflette sulle atrocità della guerra sino-giapponese attraverso immagini di volti coperti da una sorta di nebbia, simbolo dei traumi rimossi e della difficoltà di affrontare il passato.

Dall'Asia all'Africa, le opere mostrano come l'arte contemporanea possa riportare alla luce memorie dimenticate e trasformare i conflitti e le responsabilità storiche in occasioni di riflessione condivisa. (ANSA).

