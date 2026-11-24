(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 24 NOV - A chiusura di "un anno importante", con la città che è stata "una luce nel mondo", come ha sottolineato il sindaco Valter Stoppini ricordando le iniziative per l'ottavo centenario della morte di San Francesco, Assisi è pronta per il Natale. Sono previsti 200 eventi dal 5 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027 tra presepi diffusi, mercatini, street band, spettacoli e musica oltre che visite guidate, incontri di pace, trekking ed e-bike.

Grandi protagoniste del Natale saranno le opere dei 50 Madonnari realizzate ad agosto, che con il videomapping illumineranno palazzi storici e chiese, creando un percorso che unirà il centro storico alla valle. L'illuminazione quest'anno prevede più di 500mila punti luce tra centro e frazioni e sarà accesa in contemporanea all'albero in piazza del Comune il 5 dicembre alle 17,30. La stessa piazza, il 31 dicembre, ospiterà anche la festa di Capodanno con gli Street Clerks. Tra le iniziative per l'anno nuovo, il 6 gennaio la discesa della Befana in piazza, dalla Torre del Popolo, con calze per tutti bambini.

"Quest'anno abbiamo raggiunto numeri incredibili e pensiamo di chiudere in crescendo perché anche questi mesi di novembre e dicembre stanno registrando presenze record", ha detto l'assessore al Turismo Fabrizio Leggio a margine della presentazione del programma di Natale (disponibile nel sito www.visit-assisi.it), cui sono intervenuti oltre al sindaco Valter Stoppini anche Veronica Cavallucci (vicesindaco) e Giulio Proietti Bochini (settore Turismo).

"Questo è un anno che ci ha messo molto sotto pressione, ma straordinario e che resterà nella nostra memoria, siamo contenti di chiuderlo con un programma di Natale bello e ricco", ha aggiunto Leggio ricordando eventi dedicati alla riflessione sulla pace e sul dialogo. Tra le iniziative è anche prevista l'esposizione di un'opera realizzata dall'artista-soldato ucraino Andrii Yermolenko, una Pietà di Michelangelo con un soldato ucraino al posto del Cristo. Inoltre alla Rocca Maggiore di Assisi, fino al 10 gennaio 2027, sarà visitabile la mostra inedita di Michelangelo Pistoletto "Franciscus. Fratello in arte". (ANSA).

