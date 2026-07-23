(ANSA) - COSENZA, 23 LUG - Tre giorni di concerti, un cartellone che mette insieme alcuni tra i protagonisti della scena italiana e internazionale e un progetto culturale che negli anni ha trasformato la musica in uno strumento di promozione del territorio. È questa l'identità del Be Alternative Festival, che dal 31 luglio al 2 agosto torna sulle rive del lago Cecita, nel cuore del Parco Nazionale della Sila, per la sua diciassettesima edizione. Nato con l'obiettivo di valorizzare attraverso la musica dal vivo alcuni dei luoghi più suggestivi della Calabria, il festival ha costruito negli anni una rete di relazioni tra artisti, comunità locali e paesaggio, un modello che punta a far dialogare cultura e ambiente. Anche quest'anno il cartellone conferma questa vocazione, alternando nomi storici e nuove proposte. L'apertura, venerdì 31 luglio, è affidata ai Mogwai, protagonisti dell'unica data nel Sud Italia del loro tour, insieme ai Kings of Convenience e ad Altea, in una serata caratterizzata da sonorità che spaziano dal post-rock all'indie folk fino alla sperimentazione elettronica. Il giorno successivo sarà la volta dei Subsonica, anche in questo caso per l'unico appuntamento calabrese, affiancati dalla cantautrice Mille e dall'artista calabrese Eman, che porterà sul palco una contaminazione di pop, reggae ed elettro-rock.

La chiusura del festival, il 2 agosto, vedrà protagonista Daniele Silvestri, affiancato da Giorgio Poi, che presenterà il progetto 'Schegge' con quartetto d'archi, e da Marco Castello, tra le voci più originali della nuova scena cantautorale italiana. A completare il programma, nelle tre giornate, una serie di dj set che accompagneranno il pubblico prima e dopo i concerti, prolungando l'esperienza musicale ben oltre gli spettacoli serali. Il Be Alternative Festival, tuttavia, non si esaurisce nella proposta artistica: accanto ai concerti sono previsti trekking ed escursioni nella Sila, oltre a degustazioni di prodotti del territorio. L'obiettivo è offrire un'esperienza immersiva nella quale musica, natura e identità locali diventino parte di un unico racconto. (ANSA).

