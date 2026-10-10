Un dialogo tra la videoarte e i capolavori del Rinascimento, un incontro tra passato e presente nel cuore di uno dei luoghi più suggestivi della Roma antica: la basilica di Santa Maria Antiqua, nel Foro Romano. Qui, dall'11 ottobre al 6 febbraio, la videoinstallazione 'The Greeting' di Bill Viola mette in dialogo l'opera dell'artista statunitense con la pittura di Jacopo da Pontormo e con gli straordinari affreschi bizantini e altomedievali conservati nell'antica chiesa. L'iniziativa, promossa dal Parco archeologico del Colosseo e organizzata da Electa, si inserisce nel programma culturale che accompagna la grande mostra monografica dedicata a Pontormo che le Scuderie del Quirinale ospitano fino al 7 febbraio.

Realizzata nel 1995 per il Padiglione degli Stati Uniti alla Biennale di Venezia, 'The Greeting' è una delle opere più celebri del pioniere della videoarte contemporanea Bill Viola, che trae ispirazione dalla 'Visitazione' di Pontormo, dipinta tra il 1528 e il 1532 e custodita nella Pieve di San Michele Arcangelo a Carmignano, in Toscana. Il dipinto raffigura l'incontro tra Maria, in attesa di Gesù, e la cugina Elisabetta, incinta di Giovanni Battista, alla presenza di altre due figure femminili. Viola non riproduce direttamente l'episodio evangelico, ma ne rielabora la composizione, i colori e soprattutto l'intensità emotiva. Attraverso una speciale macchina da presa capace di registrare 300 fotogrammi al secondo, l'artista trasforma un incontro di appena 45 secondi tra tre donne vestite con abiti contemporanei in una sequenza di oltre dieci minuti. Il rallentamento estremo dei movimenti permette di cogliere gesti, sguardi ed espressioni che normalmente sfuggono alla percezione, dando vita a una riflessione sul tempo, sulle relazioni umane e sulla dimensione spirituale dell'esistenza.

A rendere particolarmente efficace l'esperienza è la scelta della sede espositiva, la chiesa di Santa Maria Antiqua, riscoperta dall'archeologo Giacomo Boni nel 1900 alle pendici del Palatino, una delle più antiche chiese di Roma, custode di un patrimonio pittorico eccezionale, con affreschi databili tra il IV-V e il IX secolo. Le sue pareti conservano testimonianze fondamentali della pittura cristiana altomedievale e della cultura greco-bizantina, tra cui il celebre palinsesto pittorico con almeno sei strati di decorazione sovrapposti. È in questo ambiente, dove convivono tracce di epoche e linguaggi differenti, che l'opera 'The Greeting di Bill Viola nel Foro Romano. Omaggio a Pontormo' stabilisce una continuità ideale tra la spiritualità dell'arte antica, la sensibilità del Rinascimento e la ricerca espressiva contemporanea.

