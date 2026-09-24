(ANSA) - SAN PAOLO, 24 SET - Si chiama "Nonni do Brasil: memorie dell'Immigrazione italiana", la mostra inaugurata a Araraquara, nello Stato di San Paolo dedicata agli italiani che decenni fa sono venuti in Brasile spesso senza avere nulla, e qui hanno creato non solo grandi famiglie, ma anche grandi imprese.

A cura del giornalista genovese Oliviero Pluviano, per molti anni corrispondente dell'Ansa da San Paolo, l'esposizione si trova a Araraquara, la città brasiliana che è la maggiore produttrice di succo di arancia al mondo. "La mostra è dedicata a Giuseppe Cutrale che arrivò da Carlentini in Sicilia, la patria del 'tarocco', al porto di Santos nel 1925", spiega Pluviano, autore di un'analoga mostra alla fine del 2024 al Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana (Mei) di Genova, per i 150 anni dall'approdo in Brasile dei primi emigranti dall'Italia.

Cutrale ebbe 16 figli e José, il primo nato in Brasile. E da semplice venditore di agrumi nel Mercado Municipal della capitale paulista, divenne, grazie alle arance di Araraquara, il maggior esportatore di succo di arancia negli Stati Uniti e nel mondo.

"La mostra si basa su una trentina di grandi totem alti quasi 3 metri con l'immagine e le vite di immigranti famosi della fine '800, come Francesco Matarazzo, il Rockefeller del Brasile, e Geremia Lunardelli, il re del caffè, o anche della fine della guerra come Luigi Bauducco, il torinese creatore della ditta che produce più panettoni al mondo, ben70 milioni all'anno)", prosegue Pluviano.

"Tutti indistintamente hanno sofferto durante la loro vita di emigranti. Ma quella sofferenza ne ha acutizzato l'intelligenza e la voglia di riscatto, senza mai far loro tralasciare le semplicità e la solidarietà verso gli altri. In questi tempi oscuri e spietati che stiamo attraversando, il loro esempio è una vera luce". La mostra Nonni do Brasil è patrocinata dallo Stato brasiliano e dalla Cutrale. (ANSA).

