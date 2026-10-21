Dai sentieri di montagna ai percorsi lungo il mare, dai boschi alle aree protette, passando per antichi eremi, castelli e alberi monumentali. L'Italia si prepara a raccontare le sue bellezze a passo lento con 'Cammina Natura 2026', l'iniziativa promossa dall'Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, che sabato 24 e domenica 25 ottobre proporrà oltre 120 escursioni gratuite in tutta la Penisola.

Giunta all'ottava edizione, la manifestazione invita a riscoprire il patrimonio naturalistico, storico e culturale del Paese attraverso esperienze all'aria aperta, accessibili a tutte le età. Un'occasione per avvicinarsi alla biodiversità, conoscere le tradizioni locali e sperimentare un turismo più sostenibile e consapevole, accompagnati da professionisti capaci di interpretare e raccontare il territorio.

Il programma attraversa l'Italia da Nord a Sud, offrendo itinerari molto diversi tra loro. In Veneto si potranno esplorare gli eremi e i paesaggi vulcanici delle colline di Bassano, tra testimonianze geologiche, religiose e storiche. In Umbria sarà protagonista l'olivo di Sant'Emiliano, monumento vivente considerato tra gli alberi più antichi d'Italia. In Sardegna un trekking condurrà al castello di Quirra, lungo la costa del Sarrabus, mentre in Liguria si camminerà tra gli scenari delle Alpi del Mare, conosciute anche come Montagne Azzurre.

Al centro dell'iniziativa anche il ruolo delle guide ambientali escursionistiche, figure sempre più importanti nella valorizzazione del turismo di prossimità. Aigae, attiva dal 1992, riunisce oggi oltre 3.500 professionisti e conta circa 150mila escursioni organizzate ogni anno. Il 43% degli associati è costituito da donne, una presenza in costante crescita, mentre il 58% delle guide è laureato.

Cammina Natura si propone anche come un invito a guardare il paesaggio con occhi diversi, riconoscendo il valore delle comunità locali, della tutela ambientale e delle storie custodite nei territori. L'iniziativa si svolge con il patrocinio e la collaborazione, tra gli altri, del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Federparchi, Legambiente, Wwf Italia, Touring Club Italiano e Associazione Italiana Turismo Responsabile. La partecipazione è gratuita, ma è necessaria l'iscrizione; info: aigae.org/camminanatura.