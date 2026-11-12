(ANSA) - NAPOLI, 12 NOV - Centocinquanta opere, tra dipinti e sculture, firmate da settantasette artisti, da Joli a Morelli e Palizzi, dalla Scuola di Posillipo a quella di Resina, raccontano al Museo e Real Bosco di Capodimonte la straordinaria stagione dell'arte napoletana che contagiò l'Europa dall'età dei Lumi alle soglie della Grande Guerra. Nella Sala Causa, con un collegamento con il piano nobile della Reggia, fino al 28 febbraio 2027, la mostra 'Napoli tra i Borbone e la Belle Époque. Arte e impresa, nascita di una capitale moderna' mette in relazione la fioritura delle arti con l'affermazione di una borghesia imprenditoriale, finanziaria, commerciale e manifatturiera. Attraverso le opere e la storia delle raccolte emerge il contributo di chi, accanto agli artisti, sostenne la ricerca, alimentò il mercato e favorì la proiezione internazionale della città.

Realizzata con la Fondazione Mezzogiorno, l'iniziativa si inserisce nel programma del Comitato Neapolis 2500 promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Curatori Rosario Caputo e Isabella Valente ("sono tutti capolavori, i vertici della produzione dei rispettivi autori") alcuni dipinti sono per la prima volta esposti in un museo pubblico. Tra le opere anche 'La baia di Napoli con Castel dell'Ovo' di Jean-Baptiste Camille Corot, recentemente acquistata dallo Stato e assegnata a Capodimonte.

"Questa mostra - afferma il Prefetto di Napoli e presidente del Comitato Neapolis 2500 Michele di Bari - È una storia che parla anche al nostro presente e che rappresenta pienamente lo spirito di Napoli Città Mondo".

Il direttore del Museo Eike Schmidt presenta l'800 come un terzo 'secolo d'oro' per Napoli, dello stesso valore del 600 e del 700. "I Borbone acquistavano opere alle grandi esposizioni e le destinavano a Capodimonte, definito a quei tempi come il museo 'moderno', il contenitore ideale di quella che era allora arte contemporanea, una vocazione che lo contraddistinguerà per sempre. Napoli fu un luogo centrale per tutto il XIX secolo dell'arte italiana. Subito dopo l'Unità nel 1861, Vittorio Emanuele di Savoia commissionò ad Altamura, Gigante e Palizzi tre opere per celebrare il nuovo spirito italiano che furono destinate a Capodimonte. Alla Reggia nel 1877 furono chiamati tutti gli artisti a celebrare la storica esposizione nazionale italiana di belle arti per la quale fu scelta Napoli. Questa ricchissima mostra con la sua visione originale amplia il racconto artistico alla visione sociale ed economica di una città rimasta sempre Capitale".

Il presidente della Fondazione Mezzogiorno Antonio D'Amato sottolinea:"La fioritura artistica della Napoli dell'Ottocento non può essere compresa pienamente senza riconoscere il contributo dell'impresa, dell'industria e della manifattura".

Per Marilu Faraone Mennella (Neapolis 2500): "Una mostra importante perchè abbraccia non soltanto una dimensione artistica di grande rilevanza ma racconta anche il fortissimo connubio tra pubblico e privato, tra cultura e impresa". (ANSA).

