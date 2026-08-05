Il mito di Ulisse arriva a Capri in un doppio appuntamento culturale che intreccia letteratura, teatro, musica e cinema. L'11 agosto alle 18.30 la lettura teatrale 'Odissea e la vittoria' di Massimiliano Finazzer Flory inaugura il festival 'Il Mito e altre meraviglie', in programma nella suggestiva cornice della Certosa di San Giacomo e curato dal drammaturgo e regista friulano. L'iniziativa arriva in un momento di grande interesse per il poema omerico, alimentato dal successo del film di Christopher Nolan dedicato all'Odissea. Ma a Capri il protagonista non sarà il cinema hollywoodiano, bensì il testo di Omero, riportato al centro della scena attraverso un percorso teatrale che ripercorrerà alcune delle prove più celebri affrontate da Ulisse: l'incontro con Circe, il passaggio davanti alle Sirene, lo scontro con Polifemo e il ritorno a Itaca per affrontare i Proci.

Per il regista e curatore Finazzer Flory, il successo riscosso dal nuovo interesse verso l'Odissea rappresenta il segnale di un bisogno culturale più profondo: "Il mito è sete di schiuma sconosciuta… di onde, di viaggi e di vittorie... Il successo tra i giovani del film di Nolan con Odissea indica che vi è voglia di classicismo, di un ritorno all'ordine epico ed è qui che vogliamo dare voce e volto a Capri, a un'Italia della meraviglia". Il mito, dunque, continua a parlare al presente, offrendo chiavi di lettura universali sui temi del viaggio, della conoscenza e della conquista di sé. Ad accompagnare la lettura saranno le musiche dal vivo del chitarrista Antonio Zuozo; interverranno inoltre il direttore dei Musei e Parchi Archeologici Luca Di Franco, lo scrittore e storico dell'isola Renato Esposito e l'assessora alla Cultura del Comune di Capri Melania Esposito, a testimonianza del carattere multidisciplinare dell'iniziativa, che mette in dialogo patrimonio storico, ricerca e spettacolo.

Il festival proseguirà il 26 settembre con un nuovo appuntamento dedicato a 'Il mito della grotta', in occasione delle celebrazioni per il bicentenario della scoperta della Grotta Azzurra, iconica località famosa in tutto il mondo.

Accanto a Finazzer Flory sarà presente il filosofo e poeta Eugenio Mazzarella per approfondire il rapporto tra il mito, il paesaggio e uno dei simboli più celebri dell'isola.

