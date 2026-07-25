(ANSA) - CAPRI, 25 LUG - Sarà intitolato a Peppino di Capri il Belvedere di Tragara. Lo ha reso noto Melania Esposito, l'assessore al Turismo e alla Cultura del Comune di Capri durante la chiusura dell'evento dello scrittore, umorista e storico, Amedeo Colella dal titolo "Nisciuno nasce 'mparato", un viaggio ironico tra storia, cultura, lingua e gastronomia napoletana che si è svolto nell'ambito delle manifestazioni estive organizzate dal Comune di Capri in collaborazione con Capri Spettacoli.

La serata, dedicata alla memoria dello scomparso Peppino di Capri, è stata arricchita dalle note musicali del maestro Francesco Cuomo, insieme alla speciale partecipazione di Elena Vittoria. Al termine dell'evento è arrivata la sorpresa finale con l'annuncio ufficiale dell'assessore Esposito, che ha informato i presenti e la cittadinanza che la Giunta Municipale ha già avviato l'iter per intitolare la piazzetta-belvedere di Tragara al grande Peppino di Capri. (ANSA).

