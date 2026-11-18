(ANSA) - LONDRA, 18 NOV - Cher, Billie Eilish, Harry Styles e Sam Fender sono i nomi di punta dell'edizione 2027 del festival di Glastonbury, annunciati dagli organizzatori. La manifestazione si svolge a Worthy Farm, una fattoria nella campagna del Somerset, nel sud-ovest dell'Inghilterra, e ogni quattro o cinque anni si ferma per lasciar riposare i terreni: dopo l'appuntamento del 2025, quest'anno è saltata e il ritorno è fissato dal 23 al 27 giugno.

I fortunati fan, che a inizio ottobre si erano accaparrati in meno di 45 minuti i biglietti da 408 sterline (490 euro), solo oggi hanno scoperto i nomi in programma. A Cher, star statunitense di 80 anni che ha esordito su disco nel 1965, spetta la fascia pomeridiana della domenica riservata alle 'leggende', tra le più ambite dell'evento. Harry Styles, che lo scorso luglio ha battuto un record con dodici concerti sold out a Wembley, debutta invece a Glastonbury. In cartellone figurano poi Massive Attack, Little Simz, Lily Allen, Ellie Goulding e Skye Newman, oltre alla londinese Lola Young, autrice di 'Messy', attesa dopo il malore sul palco e le date cancellate nel 2025, e alla slovacca Adéla, diventata una celebrità sui social con il brano 'Nicole Kidman'. (ANSA).

