(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Sono iniziate da qualche giorno a Roma le riprese della nuova serie originale 'Il Metodo Paraldi' con protagonista Luca Zingaretti. La serie, prodotta da Simona Ercolani per Stand by Me e diretta da Giuseppe Gagliardi, sarà disponibile nel 2027 in esclusiva su Paramount+.

Si tratta di un nuovo crime drama originale in cui il giallo si mescola al piacere del buon bere e del buon mangiare. Le indagini si snodano nella Capitale, la città del potere e della dolce vita, sofisticata, cinica e vitale, barocca e brutalista, ricchissima sulle terrazze del centro e poverissima nelle estreme periferie: una Roma contraddittoria, dove il bene e il male si sovrappongono fino a diventare quasi indistinguibili.

Paramount+. ha diffuso anche un video con Luca zingretti all'interno del palazzo nel centro storico della capitale dove ha girato alcune scene della nuova serie dove annuncia: "Io sono Marco Paraldi. Questo è solo l'inizio ci vediamo nel 2027. Oggi vi portiamo su Paramount+!".

Le riprese sono ufficialmente iniziate e questo è solo il primo passo di una nuova storia. Protagonista della serie è Marco Paraldi - interpretato da Luca Zingaretti - ex giornalista diventato vinaio, allergico ai potenti e alle ingiustizie.

Paraldi indaga su casi di persone scomparse usando le conoscenze del suo vecchio mestiere, con metodi spesso fuori dagli schemi e uno spiccato intuito per le verità nascoste.

Liberamente tratta dai romanzi di Fabrizio Roncone (Marsilio), la serie è un adattamento di Giulio Calvani e Federico Favot, scritto con Bianca Rondolino e con la consulenza dello stesso Roncone, per la regia di Giuseppe Gagliardi.

Il Metodo Paraldi è prodotta da Simona Ercolani per Stand by Me, con Teresa Carducci, Riccardo Chiattelli e Grazia Assenza come produttori esecutivi e distribuita da Fremantle. (ANSA).

