(ANSA) - PERUGIA, 31 LUG - Città della Pieve torna al Rinascimento con il Palio dei Terzieri, arrivato alla 53/a edizione e in programma dal 10 al 23 agosto. Che sarà chiuso dal corteo storico con 800 figuranti e della Caccia del Toro, che concluderanno "la manifestazione più importante per Città della Pieve". Lo ha sottolineato il sindaco Fausto Risini, che ha partecipato alla presentazione della rievocazione storica a Perugia, a palazzo Donini. Con lui, in collegamento, l'assessora regionale al Turismo, Simona Meloni.

"Il Palio dei Terzieri non è solo nel cuore dei cittadini del Trasimeno ma di tutta l'Umbria, coinvolge una città intera e attrae turisti non solo del territorio", ha sottolineato Simona Meloni.

L'edizione 2026, a partire dal 10 agosto, sarà animata da varie giornate con iniziative collaterali promosse dai terzieri, del Castello, del Casalino e Borgo Dentro. Ognuno aprirà le taverne con piatti della tradizione umbra e ricette rinascimentali, ma in programma ci sono anche rappresentazioni teatrali, rievocazioni, concerti di musica, botteghe e antichi mestieri. A curare le serate anche l'ente Palio dei Terzieri, che per la giornata del 21 propone i Ludi Iuvenales, giochi popolari per i giovani. Il 22 ci sarà invece l'esibizione in notturna della Compagnia sbandieratori e musici di Città della Pieve, con lo spettacolo delle bandiere fluorescenti. Il giorno seguente, domenica 23 agosto, il gran finale con il corteo storico, con la partecipazione in abiti storici di delegazioni delle città gemellate.

Il corteo accompagnerà da piazza Plebiscito gli arcieri al campo de li giochi, dove si terrà la gara di tiro con l'arco, una "caccia" al toro tramite una sagoma mobile.

Alla presentazione sono intervenuti anche l'assessore comunale alla Cultura Luca Marchegiani, il presidente della Provincia Massimiliano Presciutti e Alceo Macchioni, pievese e pro rettore dell'Università degli Studi. "Tutto questo non sarebbe possibile senza i volontari e la passione per le cose che si fanno", ha detto Presciutti. (ANSA).

