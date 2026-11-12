(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Sarà un finale di 2026 davvero speciale con il concerto di Riccardo Cocciante, live il 31 dicembre al Roma Convention Center La Nuvola: una serata di grande musica e forti emozioni con "Io… Riccardo Cocciante nel 2026", lo spettacolo con cui il Maestro ha celebrato il traguardo degli 80 anni.

I biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne.it e presso i punti vendita autorizzati.

Una notte di San Silvestro all'insegna della musica senza tempo, per accompagnare il pubblico verso il 2027 attraverso le canzoni che hanno segnato intere generazioni, le pagine più amate di uno straordinario repertorio e i brani del nuovo album "Ho vent'anni con te": sarà un viaggio musicale intenso e coinvolgente, capace di intrecciare ricordi, emozioni e nuove suggestioni, in una serata che si preannuncia come un'occasione unica per celebrare insieme l'arrivo del 2027.

A spiegare il valore di questo appuntamento è lo stesso artista, che afferma: "L'unico modo per entrare nel nuovo anno, e per concluderne uno così pieno di musica in cui ho festeggiato i miei ottant'anni con tanti concerti e un album di inediti, era essere sul palco, con i miei musicisti e insieme al mio pubblico".

Quello di Cocciante è un percorso artistico straordinario, costruito attraverso una sensibilità musicale inconfondibile, una voce inimitabile e una capacità rara di parlare al cuore del pubblico. Con oltre 40 album pubblicati in quattro lingue, il Maestro ha attraversato epoche, culture e generazioni, lasciando un segno profondo nella storia della musica italiana e internazionale. Una carriera in continua evoluzione, che trova proprio nella dimensione live una delle sue espressioni più autentiche e vitali.

Il 31 dicembre, a La Nuvola, con uno show prodotto da Vivo Concerti e organizzato da The Base in coproduzione con EUR Spa, la musica di Riccardo Cocciante diventerà così la colonna sonora di un Capodanno speciale: un'occasione per emozionarsi, cantare e condividere, insieme al Maestro, l'attesa e la magia di un nuovo inizio. L'evento è inserito nella rassegna di concerti, spettacoli e eventi "EUR Culture", prodotta e promossa da EUR SpA. (ANSA).

