C'è un vento che a Trieste non si limita a soffiare, ma è racconto di storia e identità. E fino a domani darà vita a un'esperienza di arte pubblica e partecipazione collettiva. E' stato allestito in piazza Unità d'Italia a Trieste il giardino delle girandole di BoraMata, evento dell'estate cittadina giunto alla sua 11/a edizione.

Anche quest'anno centinaia di girandole colorate stanno animando il cuore della città, dando vita a uno spettacolo sempre diverso, mosso dalla Bora, e attirando curiosi e turisti che si fermano a scattare foto. Novità di questa edizione, le basi in pietra su cui poggiano i bastoncini, realizzate con ciottoli recuperati dai terreni agricoli del Friuli. Rocce nate tra le montagne e giunte fino a valle e che per secoli hanno contribuito alla costruzione di case, mura e borghi del territorio. "Oggi queste pietre sostengono le girandole di BoraMata - spiegano i promotori - e, a cinquant'anni dal terremoto del 1976, assumono un forte valore simbolico: rappresentano il legame tra il mare di Trieste e le montagne del Friuli, diventando un segno di continuità, memoria e rinascita".

BoraMata propone anche un programma di iniziative collaterali al Borarium di Opicina, nuovo spazio del progetto Museo della Bora, con mostre e laboratori. Boramata 2026 è promossa e organizzata da Ies Trieste Lifestyle e Prandicom con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e Io Sono Fvg, mentre il Museo della Bora firma il progetto creativo della manifestazione.

