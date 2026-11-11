(ANSA) - PERUGIA, 11 NOV - Torna a Perugia dal 10 dicembre al 29 gennaio il celebre "Bambin Gesù delle mani" di Pinturicchio.

L'opera sarà esposta nella Cappella del Santissimo Sacramento, all'interno della Basilica di San Pietro a Borgo XX Giugno, grazie alla collaborazione tra istituzioni pubbliche e private.

Un evento straordinario - dal titolo "D'oro e di luce" e in occasione delle festività del Natale - visto che l'opera mancava in mostra a Perugia da molto tempo e che la sinergia messa in campo dai soggetti promotori - Università degli Studi di Perugia, Fondazione Agraria, Regione Umbria e Fondazione Guglielmo Giordano (proprietaria del dipinto) - promuove l'esposizione in uno dei luoghi più ricchi di storia cittadina.

Un evento, come ha ricordato il vicepresidente della Regione Umbria con delega alla Cultura, Tommaso Bori, "che arricchisce un quartiere come Borgo XX Giugno e Corso Cavour con un'occasione unica per far conoscere, oltre alla singolare storia dell'affresco, anche uno dei luoghi più significativi della storia dell'arte e civile di Perugia". Bori ha parlato del Complesso di San Pietro come di una sorta di "galleria d'arte e museo permanente impreziosito ora con un'opera straordinaria". Di un progetto "realizzato con le due Fondazioni e l'Università pensando al legame tra turismo e cultura" ha parlato l'assessora regionale al turismo Simona Meloni: "Un'iniziativa che incrocia l'arte con la storia del territorio, una promozione integrata che qualifica e rende più competitiva la nostra regione e che si aggiunge alla mostra già inaugurata all'Accademia di Belle Arti di Steve McCurry per rendere l'offerta culturale natalizia di Perugia e dell'Umbria ancora più ricca".

Il presidente della Fondazione Guglielmo Giordano, Andrea Margaritelli, ha ricostruito la storia particolare di quest'opera, acquistata nel 2004, poi studiata in maniera approfondita ed esposta a Perugia sia subito dopo la scoperta sia con il prestito durante la grande mostra sul Pinturicchio alla Galleria Nazionale dell'Umbria. "Fa ritorno a Perugia, nella città del suo autore Pinturicchio dopo circa vent'anni in cui mancava in forma estesa - ha spiegato Giordano - e lo fa in un luogo straordinario che unisce profondità religiosa e forte richiamo al senso civico della città di Perugia. È un'opera che ha girato il mondo, molto più esposta fuori dall'Italia ma che oggi torna in un contesto molto significativo perché tre delle quattro tele che si trovano dentro la Cappella sono di Giorgio Vasari, molto legato a quest'opera visto che fu lui a rivelare l'esistenza di un dipinto murale che Pinturicchio aveva realizzato in Vaticano, uno degli elementi da cui parte una storia particolarmente suggestiva che lega la vicenda alle famiglie Borgia e Farnese". (ANSA).

