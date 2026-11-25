(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Dai palazzi nobiliari di Roma alle dimore barocche di Lecce, dalle ville venete agli antichi castelli della Calabria, un viaggio alla scoperta di un patrimonio architettonico spesso nascosto e lontano dai tradizionali itinerari turistici. Domenica 13 dicembre debutta la prima edizione nazionale di 'Cortili Aperti', l'iniziativa promossa dall'Associazione Dimore Storiche Italiane con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco.

Per un'intera giornata i cortili di palazzi, ville e castelli del Paese apriranno al pubblico, svelando spazi che nei secoli sono stati luoghi di incontro, di passaggio e di vita quotidiana, custodi della memoria e delle trasformazioni delle città e dei territori. Ispirata all'esperienza della sezione pugliese dell'Associazione Dimore Storiche, la manifestazione assume per la prima volta una dimensione nazionale, coinvolgendo 15 regioni. A rendere ancora più suggestiva l'iniziativa sarà l'atmosfera delle festività natalizie: in alcune dimore sono in programma visite guidate, mercatini, concerti, esibizioni di cori, incontri con artigiani e appuntamenti dedicati alle tradizioni locali.

Particolarmente ricco il programma in Puglia, dove Lecce aprirà al pubblico numerosi luoghi del suo patrimonio storico e artistico, dal Castello Carlo V a Palazzo Tamborino Cezzi, da Palazzo Bernardini a Palazzo Maresgallo, oltre a chiese e gallerie d'arte. A Manduria sarà visitabile Masseria Cuturi. Nel Lazio, tra le dimore che aderiscono all'iniziativa figurano Palazzo Torlonia, Palazzo Caffarelli, Palazzo Lante e Villa Giovanelli Fogaccia a Roma; Villa Mergè a Frascati; Villa del Cardinale a Rocca di Papa; Villa Cavalletti a Grottaferrata e il Castello di Proceno, nel Viterbese.

Numerose le aperture anche in Veneto, con Palazzo Verità Poeta, Palazzo Bevilacqua e Palazzo Negri a Verona; Palazzo da Schio e Palazzo Valmarana Braga a Vicenza; Casa Conti a Padova e Villa Roberti a Brugine. In Abruzzo l'appuntamento coinvolgerà diversi edifici storici dell'Aquila, tra cui Palazzo Nardis, Palazzo Burri-Gatti e Palazzo Piccirilli-Bucciarelli, oltre a Villa Rossi a Silvi e Palazzo Tilli a Casoli.

In Calabria apriranno, tra gli altri, il Castello del Principe a Sangineto; Palazzo Amarelli a Corigliano-Rossano; Casa Spanò a Gerace e Villa Zerbi a Taurianova. Tra le altre mete della giornata figurano Palazzo Lenzi già Caprara a Bologna, Palazzo Croce De Marini a Genova, Casa Belgiojoso a Milano, Palazzo Ricci a Macerata, Palazzo Borgogelli a Fano, Palazzo Conti di Bricherasio in Piemonte e Casa dell'Abate Naldi a San Quirico d'Orcia, in Toscana. In Sicilia sarà possibile scoprire Villa Bordonaro ai Colli, a Palermo, e la Tonnara di Marzamemi.

Info: associazionedimorestoricheitaliane.it (ANSA).

