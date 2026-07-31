(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Parte domani l'apertura straordinaria di alcuni monumenti italiani promossa da Ministero del Turismo, Ministero della Cultura e Comune di Milano. L'iniziativa prevede la possibilità di visitare ogni giorno grandi monumenti e musei italiani fino a quattro ore in più dell'orario consueto.

L'esperimento durerà per tutto il mese di agosto e sarà messo in pratica a Roma su monumenti statali, grazie all'accordo tra Ministero del Turismo e Ministero della Cultura, e a Milano su monumenti civici in virtù dell'accordo tra Ministero del Turismo e Comune di Milano: nello specifico, seguiranno l'estensione dell'orario di apertura il Colosseo, il Pantheon e il Castello Sforzesco.

L'obiettivo è favorire i turisti, la razionalizzazione e la gestione dei flussi, l'accesso in fasce orarie meno calde e in momenti della giornata più compatibili con gli orari lavorativi.

Ecco il dettaglio delle estensioni orarie: - Colosseo: nei giorni di venerdì e sabato dalle ore 19:45 alle ore 23:30; - Pantheon: dalle 19:00 alle 23:00, a eccezione del giovedì; - Castello Sforzesco: dalle 17:30 alle 19:30. (ANSA).

