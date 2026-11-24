(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Da Joan Miró ai Simpson o Corto Maltese, dai Queens of the Stone Age a Billy Idol e Carlos Santana. Sono solo alcuni degli oltre 50 progetti che compongono il programma di Pordenone Capitale della Cultura 2027 e ai quali si affiancano i grandi appuntamenti espositivi e musicali, le manifestazioni storiche della città e le attività delle principali istituzioni culturali.

La città che ha "vinto" la prestigiosa assegnazione per il 2027 vuole presentarsi all'Italia attraverso il volto di una realtà culturalmente vivace, anticonvenzionale e creativa, aperta alla sperimentazione, capace di valorizzare le proprie energie e di generare nuove opportunità. "Città che sorprende" è quindi il titolo di un progetto culturale che è al tempo stesso una visione che intende raccontare l'identità di una città e la sua capacità di immaginare e costruire il futuro. Una città che ha saputo intrecciare cultura, impresa e innovazione, facendo della qualità della vita un tratto distintivo.

Il progetto sta entrando ora nel vivo ma è un percorso pluriennale, avviato ben prima dell'anno della Capitale e destinato a proseguire anche oltre: l'obiettivo è quello di lasciare un segno nel "percorso di crescita culturale che affonda le radici nel presente e guarda al futuro". Così i grandi nomi dell'arte e della musica internazionale, mostre di rilievo, concerti, festival consolidati, spettacoli, iniziative dedicate ai giovani, alla scuola, all'impresa e all'inclusione si affiancheranno appuntamenti ormai affermati come Pordenonelegge - Festa del Libro e della Libertà, uno degli eventi più attesi dell'anno.

Nel 2027 arriva anche Jan Brokken, scrittore olandese di fama internazionale, protagonista della prossima edizione di Dedica Festival, in programma a marzo, mentre in primavera ci sarà Pordenone Docs Fest - Le Voci del Documentario, in estate PordenonePensa - Festival del Confronto, il Pordenone Blues & Co. Festival, il Music in Village, L'Arlecchino Errante.

"Attraverso Pordenone misuriamo la grande capacità di una città che si è riscattata da condizioni di difficoltà" per "assurgere a modello di civiltà del fare, civiltà del pensare, civiltà del condividere con una grande proposta culturale che investe tutte le arti contemporanee e rappresenta un modello per l'Italia intera e per tutto il mondo" ha detto il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, che, memore della citazione di Vasco Rossi e Albachiara in occasione della proclamazione di Alba Capitale italiana dell'arte contemporanea 2027, ha dedicato alla nuova capitale della cultura la citazione di un brano celeberrimo degli Oasis, "and after all, you're my wonderwall".

In occasione della presentazione Pordenone è stata infatti paragonata a Manchester, città, ha ricordato Giuli, in cui gli Oasis si sono formati. (ANSA).

