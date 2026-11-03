Gli italiani hanno già prenotato i voli del 2027 per le più iconiche capitali europee, sul podio si trovano infatti Parigi, Madrid e Londra. Emerge dal report “A year in travel by eDreams Odigeo”, che approfondisce le destinazioni più prenotate e più ricercate dell’anno insieme alle preferenze e alle abitudini dei viaggiatori italiani e stranieri, con un primo sguardo sul 2027. Nella top 10 per prenotazioni voli da parte dei connazionali, però, oltre all’Europa figurano già anche Sharm El-Sheikh e New York, mentre Roma è l’unica destinazione italiana di questa classifica. La Città eterna, però, si posiziona al quarto posto per prenotazioni voli internazionali per il 2027 ed è la prima meta in assoluto per prenotazioni hotel internazionali. Nelle ricerche voli degli italiani per partire l’anno prossimo, classifica nella quale quasi la metà delle destinazioni sono asiatiche, svetta invece Tokyo. Gli eventi continueranno a spingere ricerche e prenotazioni: si osserva ad esempio un aumento del 390% nelle ricerche relative alla Bulgaria (11-15 maggio) in seguito alla vittoria del Paese all’Eurovision 2026. Inoltre, il gruppo K-pop Bts proseguirà il tour mondiale “Arirang” nel 2027, con un aumento del 43% delle ricerche complessive relative alla tappa australiana del tour. Tra i Paesi che hanno mostrato il maggiore interesse nelle ricerche anno su anno figurano la Germania (+145%), la Francia (+95%), l’Italia (+86%) e il Regno Unito (+85%). Anche il recente annuncio del tour degli Oasis ha suscitato interesse nel mondo dei viaggi, stimolando le prenotazioni per la primavera del 2027. I trend nelle ricerche hanno già registrato un’impennata per diverse destinazioni del tour nel Regno Unito e in Europa, con Glasgow in crescita del 2380% e Monaco di Baviera del 1605%.