(ANSA) - ROMA, 29 SET - Dal Beach Wedding ai nuovi trend del turismo e i nuovi modelli di vacanza, dai cammini ai cambiamenti dell'ospitalità, Rimini scalda i motori per Ttg Travel Experience che assieme a InOut - The Hospitality Community riunisce l'industria del travel e dell'ospitalità dal 14 al 16 ottobre alla Fiera di Rimini.

Intanto arrivano i primi numeri della seconda edizione di "Tourism and Incoming Watch" di Nexi che sarà presentata in anteprima in fiera: nei primi otto mesi del 2026 la spesa dei turisti stranieri in Italia ha raggiunto 16,2 miliardi di euro, +5% sullo stesso periodo del 2025. Un ritmo di crescita oltre sei volte superiore a quello registrato un anno fa.

E in questo scenario in rapida evoluzione TTG e InOut organizzate da Italian Exhibition Group porteranno a Rimini operatori, destinazioni e protagonisti dell'ospitalità per leggere le traiettorie del 2027. Il Mediterraneo sarà una delle chiavi di lettura trasversali della manifestazione, con gli enti del turismo dei Paesi dell'area e un focus Cnr-IsMed (Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Studi sul Mediterraneo).

Sullo sfondo, un'estate che conferma l'Italia ai vertici europei, con oltre 65 milioni di pernottamenti nel primo semestre e 36,2 milioni di italiani in vacanza. Fra gli appuntamenti istituzionali, a Ttg il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi e il Segretario di Stato presso il Ministero dello Sport e del Turismo della Repubblica di Polonia Ireneusz Raś lanceranno il Cammino di Giovanni Paolo II, progetto dedicato ai luoghi legati alla vita e ai percorsi di Papa Wojtyla. (ANSA).

