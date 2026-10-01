A Roma con l'apertura straordinaria della Sala Alessandrina di Sant'Ivo alla Sapienza o a Napoli per assistere al "dialogo" tra la Cronaca della peste di Antonio Mena, scrivano della Compagnia dei Bianchi della Giustizia, con la tela Piazza Mercatello durante la peste del 1656 di Domenico Gargiulo, detto Micco Spadaro, con la voce dell'attore Peppe Lanzetta. Sono alcune delle opportunità offerte il 3 e 4 ottobre con l'iniziativa "Carte in Dimora" e "Domenica di Carta", due appuntamenti dedicati alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio documentario italiano. Un viaggio nella storia d'Italia attraverso documenti, manoscritti, mappe, carteggi e testimonianze custoditi negli Archivi, nelle Biblioteche e nelle dimore storiche del Paese.

Domenica 4 ottobre, con "Domenica di Carta", torna l'iniziativa promossa dal ministero della Cultura, Archivi di Stato e Biblioteche pubbliche statali che apriranno le proprie porte al pubblico con mostre, visite guidate, incontri e percorsi alla scoperta di documenti e luoghi che attraversano secoli di storia italiana. Alla manifestazione si accompagna "Carte in Dimora", promossa dall'Associazione Dimore Storiche Italiane che sabato 3 ottobre porterà il pubblico alla scoperta degli archivi e delle biblioteche private conservati in castelli, ville, palazzi e dimore storiche. Un patrimonio diffuso sul territorio nazionale che, attraverso carte familiari, raccolte librarie, manoscritti, mappe e documenti spesso poco conosciuti, permette di ricostruire non soltanto la storia delle famiglie che li hanno custoditi, ma anche quella delle comunità e dei territori nei quali quelle vicende si sono sviluppate.

Tra gli appuntamenti di Domenica di Carta 2026, a Roma l'Archivio Centrale dello Stato presenta "Prima Repubblica", collana di volumi monografici dedicati ai parlamentari protagonisti di una fase centrale della storia politica e istituzionale italiana. Sempre nella Capitale, l'Archivio di Stato di Roma apre la sede di Sant'Ivo alla Sapienza con visite guidate alla mostra "Come Sole fra le stelle. Cristina di Svezia nelle carte dell'Archivio di Stato di Roma". Il programma comprende visite alla Sala Alessandrina e al complesso monumentale e un laboratorio creativo dedicato alla realizzazione di bambole di carta ispirate ai personaggi della corte di Cristina di Svezia. A Torino, l'Archivio di Stato apre al pubblico la Sezione Corte, con visite guidate gratuite agli Archivi di Corte, edificio costruito tra il 1731 e il 1733 e oggi inserito nel patrimonio riconosciuto dall'Unesco. A Caserta, il percorso "Palazzo Vecchio e Nuovo Real Palazzo di Caserta: due dimore storiche attraverso le carte dell'archivio storico della Reggia" racconta il passaggio dalla precedente residenza alla realizzazione della Reggia di Caserta. A Napoli, la Soprintendenza archivistica e bibliografica della Campania propone l'apertura straordinaria dell'installazione multimediale "A.D. 1656. Pareva che Dio benedetto volesse castigarci. La voce della Cronaca de' Bianchi nella tela di Micco Spadaro".

Ma le proposte sono tantissime: il programma completo delle iniziative e le modalità di partecipazione sono disponibili sui canali istituzionali della Direzione generale Archivi, della Direzione generale Biblioteche e istituti culturali dell'Associazione Dimore Storiche Italiane e degli istituti coinvolti.

