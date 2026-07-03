(di Ida Bini) (ANSA) - COPENAGHEN, 03 LUG - Dalle saghe vichinghe ai palazzi della politica, passando per i lungomari e i quartieri della capitale, la Danimarca si conferma una destinazione ideale per chi ama viaggiare seguendo le emozioni trasmesse da film e serie tv. È il fenomeno del 'set-jetting', il turismo ispirato a film, serie tv e libri, che negli ultimi anni sta influenzando le decisioni di milioni di viaggiatori. Secondo un'indagine di Expedia, oltre la metà delle persone dichiara di aver desiderato visitare una destinazione dopo averla vista sul piccolo o grande schermo, una percentuale che supera l'80% tra i Millennials e la Generazione Z. In questo contesto la Danimarca si propone come una delle mete più interessanti per chi vuole trasformare la passione per cinema e televisione in un'esperienza di viaggio.

E' un modo diverso di scoprire il Paese, lasciandosi guidare dalle storie che hanno conquistato il pubblico di tutto il mondo. Per gli appassionati della storia nordica, 'Vikings' rappresenta un punto di partenza ideale: la serie dedicata alle gesta di Ragnar Lothbrok conduce alla scoperta di alcuni dei principali siti vichinghi del Paese: dalla città di Ribe, considerata la più antica del Paese, al museo delle navi vichinghe di Roskilde, dove sono conservate imbarcazioni originali recuperate dal fiordo. D'estate si sale a bordo di fedeli ricostruzioni per navigare sulle stesse acque percorse dai vichinghi oltre mille anni fa. L'itinerario prosegue tra il sito archeologico di Lindholm H›je, il suggestivo cimitero vichingo di Aalborg, e i musei di Aarhus, il Moesgaard con le sue straordinarie collezioni archeologiche e il Viking Museum, costruito sui resti dell'antica città medievale, che raccontano le origini della città. Chi invece ha seguito le vicende politiche di 'Borgen' può visitare Christiansborg, il palazzo che ospita il Parlamento, la Corte Suprema e l'ufficio del Primo Ministro danese. Il complesso, aperto al pubblico, permette di esplorare sale storiche e di salire sulla torre panoramica che domina Copenaghen. La capitale è protagonista anche di altre celebri produzioni nordiche, come 'The Killing' e 'The Chestnut Man', con itinerari turistici dedicati ai luoghi delle serie con Nordic Noir Tours. La Danimarca contemporanea è al centro anche di 'A Beautiful Life', il film Netflix interpretato dal cantante Christopher: girato tra Frederikshavn, Ebeltoft, Aarhus e Copenaghen, racconta un viaggio attraverso porti, spiagge e città, mostrando il forte legame tra il Paese e il mare e offrendo uno spaccato della vita lungo le coste dello Jutland.

Più che una semplice storia di successo, 'A Beautiful Life' è anche un racconto del territorio, capace di mostrare il contrasto armonioso tra natura e città, tra piccole comunità costiere e centri urbani dinamici, un invito a scoprire una Danimarca autentica dove mare, cultura e qualità della vita si intrecciano da una costa all'altra del Paese. Uno sguardo ancora più quotidiano arriva da 'Another Round', il film premio Oscar di Thomas Vinterberg con Mads Mikkelsen. Ambientato tra scuole, quartieri residenziali, piste ciclabili e canali della capitale, restituisce il ritratto di una Copenaghen dinamica, sostenibile e a misura d'uomo, dove la qualità della vita emerge dai gesti di tutti i giorni. (ANSA).

