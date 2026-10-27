(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Dall'anno scolastico all'estero ai soggiorni linguistici per manager e professionisti: il 28 ottobre torna a Roma negli spazi del WeGil la settima edizione del Salone delle Lingue, l'evento nazionale di orientamento dedicato allo study travel promosso da Ialca (Associazione Italiana degli Agenti e Consulenti Linguistici).

L'importanza strategica del comparto è confermata dai numeri: secondo i dati del British Council, sono oltre 350mila gli studenti italiani che scelgono la Gran Bretagna per studiare e perfezionare la lingua inglese. Sommando queste rilevazioni ai dati dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, si stima che il totale degli italiani in partenza ogni anno per studio e formazione linguistica sfiori le 500mila unità. Un bacino imponente che comprende la mobilità scolastica e universitaria, i soggiorni organizzati tramite agenzie specializzate e un segmento di oltre 30mila tra adulti e professionisti diretti verso l'alta formazione executive.

"In un panorama di offerta globale sempre più vasto e articolato, le famiglie e i lavoratori non cercano semplicemente un corso, ma una consulenza su misura e garanzie organizzative certe", sottolinea Giovanni Pappalardo, presidente di Ialca. La manifestazione vedrà la partecipazione dei rappresentanti e delle scuole di numerosi Paesi: Gran Bretagna, Irlanda, Malta, Spagna, Germania, Francia, Stati Uniti, Canada, Nuova Zelanda, Australia, Messico e Sud Africa. (ANSA).

