(ANSA) - ROMA, 12 OTT - La riscoperta delle botteghe artigiane, delle tradizioni locali a tavola, della vera razza Chianina, dei borghi e degli eventi rievocativi ma anche dello slow tourism e di itinerari in e-bike per trasformare il visitatore da semplice spettatore a parte integrante della comunità.

Questo il progetto 'Dalle metropoli ai piccoli borghi - La nuova narrazione di una Toscana autentica e diffusa' ideato, e già in corso, dall'Ambito Turistico della Valdichiana Aretina che viene presentato al TTG di Rimini giovedì 15 ottobre alle 16,15 (area espositiva A1 127-314) nell'ambito delle iniziative di Toscana Promozione. L'evento è accompagnato da immagini evocative e spettacolari che fanno immergere nel territorio.

Un lavoro corale che unisce in un unica rete i 7 comuni di Castiglion Fiorentino, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Lucignano, Marciano della Chiana e Monte San Savino. Tra i soggetti incaricati delle attività la Cnb Comunicazione per la comunicazione, Together in Tuscany per il coordinamento di project management e la Escape per le attività di Dmc che andrà a svolgere con il brand Across Tuscany, quale sezione attiva nel mondo incoming.

Tante le offerte del territorio con proposte come le Wine & Village Experience, i tour guidati in e-bike tra borghi e campagna, le degustazioni tematiche Chianina & Tradizioni Toscane e gli itinerari Romantic Escape in Valdichiana. A completare il quadro, le proposte dedicate a relax, benessere, luxury e business, ospitalità di charme, wedding destination e meeting aziendali.

A guidare la delegazione, tra i rappresentanti istituzionali del territorio, il vicesindaco e assessore al Turismo di Lucignano, Stefano Cresti, e il vicesindaco di Castiglion Fiorentino, Devis Milighetti. "Con una comunicazione multimediale d'avanguardia, una rete B2B sempre più forte e una Dmc orientata al futuro, la Valdichiana Aretina - afferma la Dmc - si conferma una delle destinazioni toscane più dinamiche, pronta a guidare i viaggiatori contemporanei dalle metropoli ai piccoli borghi nel segno della qualità e della sostenibilità".

(ANSA).

