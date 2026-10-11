(ANSA) - ROMA, 11 OTT - Gli ultimi cinque anni di red carpet attraverso le foto di Luigi de Pompeis: un 'Best of' che coinvolge, tra gli altri, Tim Burton, Angelina Jolie, Johnny Depp, Jennifer Lawrence, Louis Garrel e Isabella Rossellini. Una trentina di scatti di Sergio Strizzi, che ha realizzato alcune fra le immagini più note del cinema del Novecento. Attore, produttore, regista: l'indimenticabile Jacques Perrin al centro di un percorso espositivo alla Casa del Cinema. A 120 anni dalla nascita e a cinquanta dalla morte, la celebrazione del genio di Luchino Visconti al Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo celebra il genio di Luchino Visconti. Sono le mostre della 21/a edizione della Festa del Cinema di Roma (13-25 ottobre).

TUTTE LE STELLE PORTANO A ROMA - BEST OF - Dopo il successo delle passate edizioni, dedicate all'eleganza senza tempo del cinema in bianco e nero sui red carpet di Roma, Cannes e Venezia, la mostra del fotoreporter Luigi de Pompeis si rinnova con un'antologia Best Of degli ultimi cinque anni di red carpet della Festa di Roma. Novità di quest'anno è il debutto del colore, che per la prima volta accende sguardi e sorrisi delle star: un mosaico vibrante con Johnny Depp, Vincent Lindon, Riccardo Scamarcio, Jennifer Lawrence, Angelina Jolie, Isabella Rossellini, Tim Burton e Louis Garrel. La mostra è organizzata da Civita Mostre e Musei, in collaborazione con la Festa del Cinema di Roma e con il supporto di Nuovo Imaie.

13 - 25 ottobre | Foyer Sala Sinopoli - Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone | Ingresso gratuito.

OMAGGIO A SERGIO STRIZZI - Molti scatti del fotografo di scena, realizzati sui set di grandi film italiani e internazionali, sono tra le immagini più note del cinema del Novecento. Il Foyer Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone accoglierà circa trenta foto provenienti dall'Archivio Sergio Strizzi: un'esposizione che farà emergere i tanti talenti di questo fotografo romano capace di trovare lo scatto perfetto sui set di tutto il mondo. L'omaggio a Strizzi include inoltre l'anteprima del documentario Terrific Sergio di Vanessa e Melissa Strizzi e l'immagine ufficiale della Festa realizzata dal grande fotografo sul set de L'eclisse, protagonista un'indimenticabile Monica Vitti.

13 - 25 ottobre | Foyer Sala Petrassi - Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone | Ingresso gratuito.

JACQUES PERRIN. L'ETERNO RAGAZZO - Il volto da bambino angelico di Jacques Perrin (1941-2022) è rimasto nella memoria collettiva di generazioni di spettatori. Ma il giovane attore di capolavori del cinema francese e italiano ha saputo reinventarsi più volte, realizzando sempre un nuovo sogno. È stato produttore di film audaci e anche regista di documentari che hanno messo la Natura al centro dell'opera. Dopo la sua scomparsa, la famiglia ha scoperto un tesoro di ricordi personali dell'artista che rivela il forte legame che univa Perrin all'Italia. E così che, spinti dal desiderio comune di condividere la sua storia, e sostenuti da un compagno di strada dell'artista, Allons Voir, l'Institut français Italia e la famiglia di Perrin si sono avvicinati con l'obiettivo di realizzare una mostra, in collaborazione con la Fondazione Cinema per Roma e la Cineteca di Bologna. Da lì è nato un percorso nel mondo di un artista eccezionale che ha dedicato la sua vita a realizzare e condividere progetti sempre più grandi.

13 ottobre - 4 novembre | Casa del Cinema | Ingresso gratuito.

LUCHINO VISCONTI E LA MESSA IN SCENA DELLA STORIA - Attraversando le sale di Castel Sant'Angelo, entriamo nel laboratorio di Visconti e dei suoi collaboratori. Seguiamo il dialogo con il capolavoro di Tomasi di Lampedusa, il lavoro degli sceneggiatori, dello scenografo, dell'arredatore, del costumista, delle grandi sartorie, del compositore. Tutti lavoravano a qualcosa che sarebbe diventato molto più di un film, stavano inventando un modo nuovo di rappresentare la storia, facendola entrare nella leggenda: stavano creando Il Gattopardo.

16 ottobre - 29 novembre | Museo nazionale di Castel Sant'Angelo. (ANSA).

