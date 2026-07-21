(ANSA) - NAPOLI, 21 LUG - Con "Sogno di una notte di mezza estate" il Teatro di San Carlo saluta il pubblico prima delle vacanze da sabato 25 luglio (ore 20:00), con cinque recite fino a venerdì 31 luglio. La creazione di Paul Chalmer, su musica di Felix Mendelssohn Bartholdy, torna al Lirico di Napoli dopo sette anni dall'ultima rappresentazione. Protagonisti saranno il Balletto e la Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo, sotto la direzione di Renato Zanella che, 30 minuti prima di ogni rappresentazione, accoglierà il pubblico per l'"Incontro agli specchi": un'introduzione allo spettacolo, nel Salone degli Specchi, con ospiti a sorpresa e musica dal vivo. Philippe Béran guiderà l'Orchestra e il Coro del Teatro di San Carlo, quest'ultimo preparato da Fabrizio Cassi. L'assistente alla coreografia è Duilio Ingraffia con Guido Sarno in qualità di Maître de Ballet. In questa produzione del Lirico di Napoli Pasqualino Marino firma le scene, con i costumi di Elena Mannini e le luci di Nunzio Perrella. Le voci soliste sono del soprano Juliette Di Bello e del mezzosoprano Gabriela Korzystka.

La coreografia di Paul Chalmer nasce da un progetto, realizzato diciassette anni fa per il Teatro dell'Opera di Roma, con Beppe Menegatti e Carla Fracci, per la quale fu concepito il ruolo di Ippolita. Per il ritorno al Teatro di San Carlo, il coreografo canadese rinnova la propria creazione alla luce della crescita artistica della Compagnia, introducendo una parziale ridistribuzione dei ruoli, nuovi equilibri coreografici e ulteriori pagine sinfoniche di Mendelssohn, senza alterare l'impianto narrativo ispirato al testo shakespeariano. Tre sono i cast che si alterneranno nei ruoli principali. Il 25 e il 30 luglio Titania e Oberon, sovrani del regno delle Fate, saranno Anna Chiara Amirante e Alessandro Staiano. Il 26 e il 31 luglio il regno delle Fate passa a Luisa Ieluzzi e Daniele Di Donato, Il 28 luglio chiude l'alternanza dei cast la coppia formata da Claudia D'Antonio e Danilo Notaro. In queste tre recite, Ippolita e Teseo avranno i volti di Anna Chiara Amirante e Stanislao Capissi, con Salvatore Manzo nel ruolo di Mercurio.

(ANSA).

