(ANSA) - PISA, 07 LUG - È dedicata a Edward Hopper la mostra di autunno del museo pisano Palazzo Blu, in programma dal 14 ottobre al 7 marzo prossimi.

L'esposizione - promossa dalla Fondazione Palazzo Blu e organizzata dal Whitney Museum of American art di New York con MondoMostre e con il contributo di Fondazione Pisa -, ripercorre l'intera carriera dell'artista attraverso i luoghi che hanno segnato la sua formazione e il suo immaginario: New York, Parigi, il New England.

"'Edward Hopper' - si spiega da Palazzo Blu - è una mostra dedicata a uno dei maggiori protagonisti della pittura del ventesimo secolo, la cui opera ha profondamente influenzato la rappresentazione della modernità e dell'esperienza urbana nell'arte contemporanea".

Curata da Kim Conaty, Nancy and Steve Crown family chief curator del Whitney Museum of American Art, e da Barbara Haskell, curatrice dello stesso museo, l'esposizione riunisce oltre 150 opere tra dipinti a olio, disegni, acqueforti, acquerelli e altri lavori che abbracciano l'intera carriera di Hopper, provenienti dalle collezioni del museo americano. La mostra comprende inoltre opere comparative di artisti suoi contemporanei e si arricchisce di materiali provenienti dal Sanborn Hopper archive, acquisito dal museo circa 10 anni fa, che comprende documenti, corrispondenze, fotografie, diari ed ephemera stampati, offrendo nuove prospettive sulla vita e sul processo creativo dell'artista.

Il percorso espositivo è articolato in cinque sezioni -: Gli esordi, Parigi, New York, New England e Jo ed Edward -, che raccontano l'inizio della carriera dell'artista, il soggiorno a Parigi, il rapporto con New York, le esperienze nel New England tra Gloucester, il Maine e Cape Cod, e il ruolo centrale della relazione tra Edward e la moglie Jo Hopper nella vita e nell'opera. (ANSA).

