(ANSA) - NAPOLI, 24 OTT - Napoli e Tangeri, due città affacciate sul Mediterraneo, sono le protagoniste del calendario Di Meo 2027. Il progetto culturale, ideato e curato da Generoso Di Meo, celebra il suo 25° anniversario. La presentazione stasera alle 20.30 a Tangeri, nel Palazzo delle Istituzioni Italiane, Moulay Hafid.

Il calendario racconta le due città attraverso le fotografie di Massimo Listri e i testi di dodici autorevoli interpreti della cultura italiana e internazionale, quali Tahar Ben Jelloun e Ralph Toledano.

Le immagini attraversano palazzi storici, cortili, giardini, musei e luoghi di culto: la copertina conduce proprio negli spazi del Palazzo Moulay Hafid. Il progetto esplora le stratificazioni storiche e artistiche di Tangeri e il suo legame con Napoli. Tra gli ospiti attesi figurano Beatrice di Borbone-Due Sicilie, Álvaro de Marichalar, Valéry Giscard d'Estaing, Kirat Young, Antonella Boralevi e Fadila El Gadi.

Saranno presenti anche Enzo Amendola, Karima Moual, Massimo Listri e Luisa Beccaria, insieme ad altri ospiti internazionali.

"La scelta di Tangeri - spiega Generoso Di Meo - nasce dal desiderio di mettere in relazione due città sospese tra memoria e modernità". (ANSA).

