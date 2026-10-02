Monet, peindre le temps: nell'anno del centenario della morte di Claude Monet (1840-1926), il Musée de l'Orangerie di Parigi organizza fino al 25 gennaio 2027 una mostra incentrata sul rapporto tra l'opera del pittore maestro dell'Impressionismo e il tempo. Una selezione di una quarantina di dipinti di Monet, provenienti principalmente dalle collezioni del Musée d'Orsay, del Musée Marmottan-Monet, ma anche da prestiti di collezioni pubbliche e private francesi e internazionali si interroga sul rapporto tra Monet e il tempo.

Protagoniste, lungo il percorso espositivo, sono le celebri Ninfee, ripulite per l'occasione dalla polvere portata dai visitatori provenienti dal giardino delle Tuileries all'esterno del museo, e che André Masson, definì, nel 1952, la 'Sistina dell'Impressionismo'.

Dopo la tappa parigina la mostra verrà allestita alla Tate Modern di Londra, dal 25 febbraio al 27 giugno 2027.

