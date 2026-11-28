(ANSA) - L'AQUILA, 28 NOV - Venti opere realizzate con pigmenti puri, metalli e materiali fotoluminescenti, capaci di brillare al buio, e un percorso di ricerca artistica che si confronta con l'intelligenza artificiale. È "Vera Lux. Dialoghi con la macchina", mostra personale della pittrice aquilana Sara Chiaranzelli che sarà ospitata dal 5 al 13 dicembre nella Sala da Ballo di Palazzo Benedetti, all'Aquila.

All'inaugurazione, sabato 5 alle 16, il giornalista Rai Andrea Fusco dialogherà con l'artista. Le musiche di apertura saranno eseguite al flauto da Tito Ciccarese. Promossa dall'associazione Pietralunare, con il patrocinio del Comune dell'Aquila e la collaborazione di Altaquiete Aps, l'esposizione nasce da una ricerca che coinvolge l'intelligenza artificiale, interrogata dall'artista sul confine tra mito, materia e codice binario. "Un'indagine sulla conoscenza in un tempo indefinito - spiega Chiaranzelli - per imparare a superare il semplice guardare superficiale e conquistare il vedere con consapevolezza".

Il lavoro della pittrice unisce pittura a olio, geometria sacra e tecnica su acqua Ebru. Tra i materiali utilizzati figurano oro in diverse carature, platino, palladio e rame, insieme ad alluminati fotoluminescenti di terre rare che trasformano al buio i dipinti in costellazioni di zero e uno.

Domenica 13 dicembre, giorno di Santa Lucia, alle 17 la sala sarà immersa nella penombra per lasciar brillare le opere della "Serie Byte". Seguirà un concerto dedicato alla luce, affidato al quartetto d'archi composto da Fabrizio De Melis e Sara Tortoreto ai violini, Luana De Rubeis alla viola e Giancarlo Giannangeli al violoncello. Nelle giornate di inaugurazione e chiusura il gruppo Sodas del Cai dell'Aquila garantirà l'accessibilità alla sala, situata al piano superiore del palazzo. Prevista in entrambe le occasioni la partecipazione di Assomarso, l'Associazione marsicana sommelier. L'ingresso alla mostra è libero. (ANSA).

